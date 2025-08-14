Arról már augusztus elején az Origón is beszámoltunk, hogy a Bayern Münchentől távozó világbajnok támadó, Thomas Müller az MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps csapatában folytatja pályafutását. Arra azonban nem sokan számítottak, hogy Müller érkezése micsoda szenzáció lesz az északi országban. Dobokkal és törzsi énekekkel kísérték végig Müllert a repülőtéren váró mintegy 800 rajongóhoz, ráadásul előtte még egy tradicionális köpenyt is kapott ajándékba. A Musqueam törzs így üdvözölte az új igazolást: „Amikor olyan különleges emberek jönnek hozzánk, mint te, meg akarjuk mutatni a tiszteletünket. Üdvözlünk téged! Ez az új otthonod, és nyugodtan maradhatsz velünk.” Ehhez kapcsolódan egy érdekesség, nemcsak a repülőtér, hanem a Whitecaps edzőpályája is a Musqueam törzs egykori területén található.

Thomas Müller felforgatta a szürke kanadai hétköznapokat

Fotó: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Thomas Müller élvezte a fogadtatást

Az összegyűlt tömeg annál is figyelemre méltóbb volt, mivel Müller új csapata éppen akkor játszotta a kanadai bajnokság elődöntőjének első mérkőzését a Forge FC ellen (2-2 lett a vége). A veterán játékos ezt nem felejtette el és már a repülőgépen élőben követte az első félidőt. Hogy milyen sokat jelent a Bayern korábbi focistájának az érkezése, azt jól mutatja az, hogy a klub sportigazgatója, Axel Schuster (53) is személyesen üdvözölte a sztárjátékost egy öleléssel, annak ellenére, hogy a csapat mindeközben idegenben lépett pályára.

A reptér után Müller egy rajongói találkozóra ment, ahol a szurkolók német zászlókat lengettek és Bayern München mezeket mutattak, amelyeket a 35 éves futballista egymás után aláírt. A 12-szeres német bajnok ezután még egy megállót tett egy sportbárban. Ott más vancouveri szurkolók is üdvözölték őt énekléssel („Nálunk van Thomas Müller”), a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes pedig mindeközben ritmikusan tapsolt. Müller ezután shuttle-busszal ment a csapat stadionjába.