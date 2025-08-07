A Bayern München világbajnok német focistájának eldőlt a jövője. Thomas Müller az észak-amerikai profi fociligában, az MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps csapatában folytatja játékoskarrierjét – a klub szerda délután a hivatalos felületein jelentette be a 35 éves labdarúgó szerződtetését.

Thomas Müller az MLS-be igazolt

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Thomas Müller az MLS-ben folytatja

A teljes eddigi karrierjét, összesen 17 felnőtt szezont a Bayern Münchenben töltő középpályás és a bajor sztárcsapat útjai idén tavasszal váltak el egymástól, miután a német rekordbajnok már nem ajánlott neki új szerződést. A kanadai Vancouver Whitecaps tájékoztatása szerint Müller a bajnokság hátralévő részére írt alá, a szerződés azonban opcionálisan meghosszabbítható 2026-ig.

A német válogatottal 2014-ben világbajnok, a Bayernnel pedig – egyebek mellett – 13-szoros bajnok, hétszeres kupagyőztes és kétszeres Bajnokok Ligája-győztes támadónak Európából is voltak ajánlatai, de kezdettől fogva az MLS tűnt befutónak. Sokáig valamelyik Los Angeles-i csapat tűnt esélyesnek a megszerzésére, végül azonban a Vancouver volt a legkitartóbb, amely sikerrel is járt.

Kapcsolódó cikkek