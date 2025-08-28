Sokszor fogjuk ezt még leírni, de ami tény, az tény: a Ferencváros nagyon-nagyon közel volt a Bajnokok Ligájához. A budapesti 3-1-es vereség azonban megpecsételte a zöld-fehérek sorsát. A Fradi ugyanis hiába nyert 3-2-re a visszavágón a bakui nemzeti stadiont megtöltő mintegy 30 ezer azeri drukker előtt, be kell, hogy érje az Európa-liga-szerepléssel.

Tóth Alex fantasztikus gólt rúgott Bakuban

Fotó: Csudai Sándor

A győzelemből a nem teljesen egészségesen, csereként pályára lépő Tóth Alex egy csodálatos góllal vette ki a részét, a meccs után pedig elsőként nyilatkozott az újságíróknak.

„Le a kalappal mindenki előtt, aki ma ott volt a pályán, mert mindannyian óriási küzdöttek. De kétgólos hátrányban nem volt más választásunk, muszáj volt így felmenni a pályára. Ezért is fáj, hogy a végén nem sikerült kivívni a továbbjutást, és nem mi ünnepelhettünk. Nagyon kevésen múlt.”

A válogatottba is meghívott fiatal játékos elmondta, nem érezte jól magát a meccs előtt éjszaka és napközben sem, így teljes mértékben Robbie Keane-re és a stábra volt bízva, hogy mennyire vállalja a kockázatot a pályára küldésével.

Ekkora gólt még nem nagyon rúgott Tóth Alex

Tóth Alex emlékezetesen nagy gólt rúgott, természetesen erről is kérdeztük.

Ilyen nagy gólt szerintem még csak utánpótlásban rúgtam, felnőtt szinten biztos, hogy nem.

A párharc összességét nézve mondhatjuk, hogy Budapesten dőlt el a továbbjutás, de Tóth Alex azért egy kicsit árnyalta a képet.

„Mindkét meccs után volt, illetve van bennünk hiányérzet. A hazai meccsen is voltak lehetőségeink, itt is megvoltak a helyzeteink, hogy még több gólt rúgjunk. Talán nem is fair arról beszélni, hogy melyik meccsen ment el a továbbjutás, mert szerintem mindkét 90 percben bennehagytunk egy kicsit. De mindezek ellenére a mai meccsel nagyon elégedett lehet a csapat.”

A Fradi tehát az Európa-liga főtábláján folytatja a szereplését, ahol hasonló vagy még erősebb ellenfelek várnak rá. Az ottani sikerekhez pedig hasonló teljesítményre lesz szükség.

„Ma jól kijött a lépés, jó taktikánk volt, egész héten ezen dolgoztunk. Ezt kell majd megismételni. Most még mindenki csalódott, de túl sokáig nem emészthetjük magunkat. A hétvégén már bajnoki mérkőzés vár ránk, ahol ismét a legjobbunkat kell nyújtanunk. A célokat majd később tűzzük ki magunk elé, most csak az NB I-re fogunk koncentrálni.”