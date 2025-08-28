Sokszor fogjuk ezt még leírni, de ami tény, az tény: a Ferencváros nagyon-nagyon közel volt a Bajnokok Ligájához. A budapesti 3-1-es vereség azonban megpecsételte a zöld-fehérek sorsát. A Fradi ugyanis hiába nyert 3-2-re a visszavágón a bakui nemzeti stadiont megtöltő mintegy 30 ezer azeri drukker előtt, be kell, hogy érje az Európa-liga-szerepléssel.
A győzelemből a nem teljesen egészségesen, csereként pályára lépő Tóth Alex egy csodálatos góllal vette ki a részét, a meccs után pedig elsőként nyilatkozott az újságíróknak.
„Le a kalappal mindenki előtt, aki ma ott volt a pályán, mert mindannyian óriási küzdöttek. De kétgólos hátrányban nem volt más választásunk, muszáj volt így felmenni a pályára. Ezért is fáj, hogy a végén nem sikerült kivívni a továbbjutást, és nem mi ünnepelhettünk. Nagyon kevésen múlt.”
A válogatottba is meghívott fiatal játékos elmondta, nem érezte jól magát a meccs előtt éjszaka és napközben sem, így teljes mértékben Robbie Keane-re és a stábra volt bízva, hogy mennyire vállalja a kockázatot a pályára küldésével.
Tóth Alex emlékezetesen nagy gólt rúgott, természetesen erről is kérdeztük.
Ilyen nagy gólt szerintem még csak utánpótlásban rúgtam, felnőtt szinten biztos, hogy nem.
A párharc összességét nézve mondhatjuk, hogy Budapesten dőlt el a továbbjutás, de Tóth Alex azért egy kicsit árnyalta a képet.
„Mindkét meccs után volt, illetve van bennünk hiányérzet. A hazai meccsen is voltak lehetőségeink, itt is megvoltak a helyzeteink, hogy még több gólt rúgjunk. Talán nem is fair arról beszélni, hogy melyik meccsen ment el a továbbjutás, mert szerintem mindkét 90 percben bennehagytunk egy kicsit. De mindezek ellenére a mai meccsel nagyon elégedett lehet a csapat.”
A Fradi tehát az Európa-liga főtábláján folytatja a szereplését, ahol hasonló vagy még erősebb ellenfelek várnak rá. Az ottani sikerekhez pedig hasonló teljesítményre lesz szükség.
„Ma jól kijött a lépés, jó taktikánk volt, egész héten ezen dolgoztunk. Ezt kell majd megismételni. Most még mindenki csalódott, de túl sokáig nem emészthetjük magunkat. A hétvégén már bajnoki mérkőzés vár ránk, ahol ismét a legjobbunkat kell nyújtanunk. A célokat majd később tűzzük ki magunk elé, most csak az NB I-re fogunk koncentrálni.”