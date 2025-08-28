A független svájci kutatóintézet, a CIES 200, 20 éven alul focistát rangsorolt, erre a listára került fel Tóth Alex és Dárdai Bence is. A rangsort a 2025-ben lejátszott mérkőzések értékelései alapján állították össze. A játékosok maximum 100 pontot kaphattak, ami két érték átlagából jött ki. A játékosok teljesítményét értékelték, amit a lejátszott percekkel és a mérkőzések sportszintjével súlyoztak.

Tóth Alex is ott van a világ legjobb fiatal focistáinak listán

Fotó: Csudai Sándor

Tóth Alex és Dárdai Bence előkelő társaságba került

A barcelonai csodatini, Lamine Yamal vezeti a rangsort 97,7-es ponttal. A spanyol válogatott játékos a teljesítmény- és a tapasztalatindexben is a legmagasabb értéket érte el. Mögötte honfitársa, Pau Cubarsí és a PSG francia válogatott játékosa, Warren Zaire-Emery végzett. Ott van a legjobbak között Roger Fernandes (SC Braga) és Geovany Quenda is, utóbbit a Sportingtól már leigazolta a Chelsea.

A legmagasabb értéket az Európán kívül játszó futballisták közül Elías Montiel (Pachuca) érte el. A mexikói játékos megelőzte a brazil Rayan Vitort (Vasco da Gama) és az argentin Santino Andinót (Godoy Cruz). A top 200-ban 48 bajnokság képviselteti magát, köztük az NB I is, ugyanis a 19 éves győri Jovan Zsivkovics is ott van a listán 69,8 ponttal.

A ferencvárosi Tóth Alex 79,2, a szintén 19 esztendős, Wolfsburgban játszó Dárdai Bence pedig 73,3 pontot kapott. Mindkét magyar játékos tagja a világbajnoki selejtezőkre készülő válogatott keretnek.