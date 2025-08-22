Live
Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Ebben az évben valószínűleg már nem léphet pályára Dejan Kulusevski, akinek személyében újabb játékosát veszítette el a Tottenham. Az Eberechi Eze szerződtetéséről lemaradó Tottenhamnek nem Kulusevski az első hosszabb időre kidőlő fontos futballistája a nyár folyamán.

Valószínűleg nem ezek a Tottenham történelmének legszebb napjai. Sokáig úgy tűnt, hogy az észak-londoniak megszerzik Eberechi Ezét a Crystal Palace-tól, ám az ősi rivális Arsenal az utolsó pillanatban beleköpött a Spurs levesébe, és elhappolta az angol válogatott futballistát. A biztosan tűnő üzlet későbbi összeomlása nem idegen a klubtól, idén nyáron Morgan Gibbs-White leigazolása is az utolsó lépéseknél dőlt össze, a Nottingham Forest középpályása végül hosszabbított.

Dejan Kulusevskit jó ideig nem láthatják a pályán a Tottenham szurkolói
Dejan Kulusevskit jó ideig nem láthatják a pályán a Tottenham szurkolói
Fotó: MI News / NurPhoto/AFP

A Tottenhamnek nincs szerencséje a sérülésekkel

Ami Dejan Kulusevski sérülését illeti, a svéd válogatott középpályás még május közepén esett át térdműtéten, a kihagyás időtartamát azonban eddig nem lehetett megbecsülni. Az ő elvesztése azért is nagyon fájdalmas a Tottenhamnek, mert korábban már egy alapembert szintén elveszített a gárda James Maddison személyében, aki ugyancsak térdsérülést szenvedett, ráadásul ő az idény nagy részét kénytelen lesz kihagyni, míg Kulusevski valamikor 2026 elején térhet vissza.

A Tottenham továbbra sem mondott le arról, hogy megszerezze a Manchester Citytől Savinhót, ám a jelek szerint Pep Guardiola csapata ragaszkodik a brazil szélsőhöz, így könnyen lehet, hogy a Spursnek ismételten új kiszemeltet kell keresnie.

