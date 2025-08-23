Live
A Premier League 2. fordulójában a Manchester City hazai pályán kétgólos vereséget szenvedett a Tottenham Hotspur ellen.

Mindkét sztárcsapat kiütéses győzelemmel kezdte a szezont az angol bajnokságban: a Manchester City a Wolves otthonában nyert 4-0-ra, a Tottenham pedig odahaza verte 3-0-ra a Burnleyt. A két együttes rangadóján előzetesen Pep Guardiola csapata tűnt esélyesebbnek, már csak a hazai pálya előnye miatt is, azonban a Spurs meglepetésre már az első félidőben két góllal vezetett.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland reacts after the team conceded a second goal during the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on August 23, 2025.
Alaposan meglepte a Tottenham a Manchester Cityt
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Bekezdett a Tottenham a City ellen

A 10. percben Omar Marmus hagyott ki nagy helyzetet, majd a 23. percben Rayan Ait Nourit kellett sérülés miatt váltania Nathan Akénak. Nem sokkal később Marmus egy még nagyobb ziccert rontott el, majd jött is a büntetés, mivel a Spurs Brennan Johnson találatával megszerezte a vezetést a 35. percben. Ha mindez nem lett volna elég, a szünet előtt újabb csapás érte a Cityt, mert egy felelőtlenül elvégzett kirúgás után Joao Palhinha a vendégek második gólját is megszerezte.

Tottenham Hotspur's Portugese midfielder #06 Joao Palhinha celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on August 23, 2025.
Egy óriási hiba után Joao Palhinha is betalált a Manchester City kapujába
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Hazai pályán veszített rangadót a Manchester City

A második félidőben hatalmas fölényben játszott a hazai együttes, amely az 53. percben 11-eshez juthatott volna, mivel Micky Van de Ven rálépett Oscar Bobb lábára, ám az esetet még videobíróval sem nézték vissza. A hajrában Phil Fodent és Rodrit is beküldte Guardiola, ám a City továbbra is csak szenvedett. A hosszabbításban a Tottenham lőhetett volna újabb gólt, de végül maradt a 0-2, a manchesteri sztárcsapat odahaza szenvedett sokkoló vereséget.

Premier League, 2. forduló:

Manchester City-Tottenham Hotspur 0-2 (0-2)

