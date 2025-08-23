Mindkét sztárcsapat kiütéses győzelemmel kezdte a szezont az angol bajnokságban: a Manchester City a Wolves otthonában nyert 4-0-ra, a Tottenham pedig odahaza verte 3-0-ra a Burnleyt. A két együttes rangadóján előzetesen Pep Guardiola csapata tűnt esélyesebbnek, már csak a hazai pálya előnye miatt is, azonban a Spurs meglepetésre már az első félidőben két góllal vezetett.

Alaposan meglepte a Tottenham a Manchester Cityt

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Bekezdett a Tottenham a City ellen

A 10. percben Omar Marmus hagyott ki nagy helyzetet, majd a 23. percben Rayan Ait Nourit kellett sérülés miatt váltania Nathan Akénak. Nem sokkal később Marmus egy még nagyobb ziccert rontott el, majd jött is a büntetés, mivel a Spurs Brennan Johnson találatával megszerezte a vezetést a 35. percben. Ha mindez nem lett volna elég, a szünet előtt újabb csapás érte a Cityt, mert egy felelőtlenül elvégzett kirúgás után Joao Palhinha a vendégek második gólját is megszerezte.

Egy óriási hiba után Joao Palhinha is betalált a Manchester City kapujába

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Hazai pályán veszített rangadót a Manchester City

A második félidőben hatalmas fölényben játszott a hazai együttes, amely az 53. percben 11-eshez juthatott volna, mivel Micky Van de Ven rálépett Oscar Bobb lábára, ám az esetet még videobíróval sem nézték vissza. A hajrában Phil Fodent és Rodrit is beküldte Guardiola, ám a City továbbra is csak szenvedett. A hosszabbításban a Tottenham lőhetett volna újabb gólt, de végül maradt a 0-2, a manchesteri sztárcsapat odahaza szenvedett sokkoló vereséget.

Premier League, 2. forduló:

Manchester City-Tottenham Hotspur 0-2 (0-2)

Kapcsolódó cikkek