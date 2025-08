Az 1920-ban alapított Morecambe FC-nek immár több mint hét éve Jason Whittingham a tulajdonosa, és bár többször is megpróbálta eladni a klubot – Tyson Fury is szóba került egy bizonyos ponton –, de nem járt sikerrel. Vezetésével az egyesület megjárta a poklot: idén májusban az utolsó helyen végzett a negyedosztályban, így búcsúzott a League Two-tól. A játékosok és a stábtagok nem tudták fizetni a számláikat, így kénytelenek voltak kiszállni a csapatból, érkezőkre pedig nincs esély, mert nem regisztrálhatnak új futballistákat – no nem mintha ez a veszély fenyegetné őket, mert a kassza is üres.

Tyson Fury lehetett volna a Morecambe megmentője

Fotó: Tolga Akmen / MTI/EPA

Még fájdalmasabbá teszi a történetet, hogy a Punjab Warriors nevű cégcsoport készen állt volna átvenni a klubot és törleszteni a felhalmozott adósságot, de végül ez sem jött össze. A Morecambe ötödosztálybeli bajnoki tagságát felfüggesztették, az első három bajnokiját elhalasztották, a tagság esetleges törléséről az augusztus 20-i ülésen döntenek – ne legyenek illúzióink, hacsak nem történik csoda, végleg kizárják az együttest.

Az egyik megmentő az újabb visszavonulását a napokban bejelentő Tyson Fury lehetett volna, a profi nehézsúlyú ökölvívás korábbi világbajnoka immár 17 esztendeje a tengerparti városban él, és még 2022-ben beszélt is arról, hogy befektethet az akkor még harmadosztályú klubba.

Gondolkodom a Morecambe megvásárlásán, felajánlották nekem a lehetőséget. Úgyis enyém az összes edzőlétesítmény és terem, szóval ki tudja, lehet klubtulajdonos leszek

– mondta három évvel ezelőtt Fury, aki azóta sem szólalt meg a lehetőséggel kapcsolatban.