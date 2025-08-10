Az Újpest és a Paks a veretlenségük megőrzését és emellett lehetőleg újabb három pont megszerzését tűzték ki célul vasárnap este a Megyeri úton, mindezt 8 650 szurkoló és a közönség soraiban Marco Rossi szövetségi kapitány előtt. Nem mellesleg Újpest-Paks mérkőzésen ennyien még nem szurkoltak a csapatoknak, ez elvileg új rekord a két klub közös történelmében. Az első gól meglehetősen érdekes találat volt, amelyet a 38. percben Horváth jegyzett a vendégeknél.

Az Újpest a DVTK-t verte még a nyitó fordulóban

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpest hamar egyenlített a Paks ellen

Horváth jó 25 méterről eresztett meg egy bombát, amelyet az újpesti kapus, Pisticelli elmért és lényegében bevédett, ezzel 1-0 lett a Paksnak.

Nem sokáig tartott azonban a vendég szurkolók öröme, mert még a félidő vége előtt Beridze szép középre adása után Aljosa Matko kapásgóljával egalizált az Újpest, így 1-1-es eredménnyel mehettek el a felek a szünetre.

A második félidőben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, aztán az utolsó negyedórára fordulva egy rögzített szituációból a Paks jól ívelt a kapu elé és Lenzsér üresen fejelhetett az újpesti hálóba, ezzel ismét a paksiaknál volt az előny.

A hazaiak ezután mindent beleadtak, hogy legalább az egyik pontot otthon tartsák, veszélyes támadásokat vezettek, de vagy a védelem, vagy Kovácsik mindig a helyükön voltak, így maradt a 2-1 és a paksi öröm a végére.