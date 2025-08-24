Live
Hernádi Zsolt, a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Újpest FC-t is tulajdonló MOL Nyrt elnök-vezérigazgatója hosszabb interjút adott a Mandinernek, melynek a végén a lila-fehér klub is szóba került. Hernádi azt mondta, hogy az Újpest tíz éven belül bajnok lesz és ott lesz a Bajnokok Ligája csoportkörében is.

A MOL csoport 2024 tavaszán lett hivatalosan is az Újpest FC többségi tulajdonosa. Ezt követően sokan úgy gondolták, hogy a lila-fehér csapat megszoríthatja a Ferencvárost, azonban a 2024/25-ös szezonban az Újpest csak a hetedik helyet szerezte meg az NB I-ben.

Újpest, Az Újpest szurkolói a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Újpest FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. augusztus 15-én. A Kisvárda 1-0-ra győzött. MTI/Hegedüs Róbert
Az Újpest-szurkolók régóta várnak egy jó csapatra
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Az Újpest az idei szezont is felemásan kezdte. Damir Krznar együttese a nyitófordulóban kiütötte a Diósgyőrt, ezt követően azonban három nyeretlen mérkőzés következett. A IV. kerületi csapat szombaton 4-2-re nyerni tudott Zalaegerszegen, így most öt mérkőzés után két győzelemmel, egy döntetlennel és két verességgel az ötödik helyen áll a Fizz Ligában. 

Az Újpestnek a Bajnokok Ligája a célja

A hatalomátvétel tehát már több mint egy éve megtörtént, annyi előrelépés már valóban történt, hogy az Újpest az előző szezonban már nem kiesés ellen küzdött az NB I-ben, azonban a látható, hogy a bajnoki címétől még rendkívül messze van ez a csapat. Ennek ellenére Hernádi Zsolt, MOL Nyrt elnök-vezérigazgatója rendkívül bizakodó, a Mandinernek adott interjúban pedig megemlítette, hogy a Bajnokok Ligája-szereplés a klub legfőbb célja. 

Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője azzal zárta az interjút, hogy megkérdezte Hernádi Zsoltot, hol fogja látni az Újpestet tíz év múlva. 

A bajnokcsapatot? Egyértelműen az lesz” 

mondta MOL Nyrt elnök-vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy tíz év múlva az Újpest ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján is. 

Hernádi Zsolt Újpesttel kapcsolatos nyilatkozata 1:02.36-tól látható. 

 

