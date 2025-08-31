Az Újpest szezonja álomszerűen indult: a Diósgyőr elleni 3-1 után sokan már arról beszéltek, hogy a lila-fehérek akár az FTC kihívói lehetnek. Aztán hirtelen jött a zuhanás. Paks, Kisvárda, majd most az MTK – mindhárom csapat győztesen távozott a Szusza-stadionból.

Az Újpest játékosai küzdöttek, sok helyzetet alakítottak ki, de ez kevés volt az MTK ellen. Damir Krznar edző is elbizonytalanodott

Fotó: MTK Budapest

A mérkőzés után Damir Krznar nyilatkozata inkább tűnt kapkodó önigazolásnak, mint higgadt elemzésnek. Először is, késve jelent meg az interjúzónában, mint elmondta, előbb a játékosokkal akart beszélni.

Az Újpest edzője ellentmondásba bonyolódott

„A játékosok mindent megtettek, 24 lövésünk volt” – kezdte a nyilatkozatát az Újpest edzője az MTK elleni 2-1-es vereség után, majd rögtön hozzátette: „Ennél többet kell tenni, nem végeztünk jó munkát.” Most akkor jól játszotta a csapat vagy sem?

A horvát tréner végül odáig ment, hogy a „védekező mentalitást ki kell irtani” a csapatból. Kérdés, hogyan hat ez a saját játékosaira, akik már így is láthatóan összetörtek a sorozatos kudarcoktól.

Ezek után végképp kíváncsiak lennénk arra, mi is hangzott el a meccs után az Újpest öltözőjében.

MTK: higgadtság és hit a sikerben

Miközben Újpesten minden a válságról és a zavaros edzői nyilatkozatokról szól, az MTK oldalán teljesen más hangulat uralkodott. Horváth Dávid nyugodtan és érzelmesen értékelt: szerinte most „a sors adott vissza valamit”, amit korábban elvett a csapatától.

Az Újpest hat forduló után mindössze hét ponttal szerénykedik a középmezőnyben, pedig négyszer is hazai pályán játszott. A szurkolók türelme fogy, a játékosok bizonytalanok, az edző pedig összevissza beszél. Ha így folytatódik, a szezon hamar rémálommá válhat a lila-fehérek számára.