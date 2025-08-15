A találkozó előtt az Újpest a hatodik, míg a Kisvárda a hetedik helyen állt az NB I-ben, igaz, mindkét csapat három fordulót követően 4-4 ponttal rendelkezett. Az első félidő legnagyobb lehetőségét a kisvárdaiak szalasztották el, félóra után a lila-fehér védők lényegében a gólvonalról tisztáztak, így maradt utána a szünetig is a 0-0 a mérkőzésen. Nem mellesleg, az első 45 perc finoman fogalmazva sem alakult rém izgalmasan, ilyet azért régen láttunk Újpest-meccsen, hogy ennyire nem történt semmi a pályán.

Az Újpest a második félidő elején majdnem gólt szerzett

Fotó: RÉTI ZSOLT / Újpest FC

Az Újpest feléledt a második félidőre

Aztán a szünetet követően szinte rögtön a hazaiak részéről Matko mehetett egy az egyben a kapussal szemben, aki jó zárta a szöget, így nem lett meg az újpesti vezetés. Aztán a 68. percben egy vendég szögletet követően a korábbi negyedik kerületi támadó, az összességében a 150. NB I-es meccsén szereplő Novothny Soma fejjel megszerezte az 50. első osztályú gólját, amivel a Kisvárda 1-0-ás előnybe került. Ez volt az a pont a hazai tábornak, amikor megunták a sajátjaik teljesítményét és zúgott a stadionban a nagyon gyenge skandálás, csak a nagyon helyett az újpestiek más szót használtak.

A 80. percben aztán a derekasan küzdő hazaiak Beridze révén kerültek ziccerbe, de Popovich péntek este ihletett formában védett, maradt az 1-0 a vendégeknek. A végjáték rendesen felpörgött, de változást nem hozott, így a Kisvárda elvitte a három pontot a Szusza Ferenc Stadionból.