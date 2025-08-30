Live
Hiába szerzett vezetést az Újpest a Szusza Ferenc Stadionban, az MTK Budapest a második félidőben fordított, és 2-1-re legyőzte a labdarúgó Fizz Liga hatodik fordulójában.

Az újpesti mérkőzés előtti órákban jelentette be az MTK, hogy a góllövőlistát öt találattal vezető Molnár Rajmund a lengyel Pogon Szczecinben folytatja pályafutását, így a 23 esztendős támadó már nem lépett pályára a Szusza Ferenc Stadionban.

Budapest, 2025. augusztus 15. Újpesti szurkolók a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Újpest FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. augusztus 15-én. MTI/Hegedüs Róbert
Az újpesti szurkolók ezúttal sem ünnepelhettek győzelmet a Szusza Ferenc Stadionban
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hiába vezetett az Újpest, megint nem tudott nyerni otthon

A lila-fehérek leginkább a bal oldalon vezettek támadásokat, de az első húsz percben ezek a próbálkozások nem vezettek eredményre. Aztán a 24. perc elején Milan Tucic futott el a bal szélen, laposan középre tette a labdát, amelyet az érkező Aljosa Matko sarokkal perdített a bal alsó sarokba. A nyáron szerződtetett szlovén támadó harmadik gólját szerezte az idényben, ezzel csapata legeredményesebb játékosa. Mindeközben az előző két fordulóban az ETO FC (2-7) és a Paks (2-3) ellen is vereséget szenvedő MTK első félidei teljesítményéről mindent elárult, hogy egyszer sem találta el az ellenfél kapuját. Talán Horváth Artúr távoli lövésénél állt legközelebb a gólszerzéshez, de a labda a léc fölött hagyta el a játékteret.

A kék-fehérek a szünet után sem futballoztak aktívabban, de az 55. percben Kerezsi Zalán átverekedte magát két újpesti védőn is, és egyenlített. A kapott gól után az Újpest többször is betalálhatott volna, de Demjén Patrik, az MTK kapusa rendre védett, vagy az újpesti játékosok céloztak rosszul. Aztán a hajrában a csereként beállt Bognár István 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, így a vendégek átvették a vezetést, és a lefújásig meg is őrizték előnyüket.

Az MTK március óta először nyert idegenben NB I-es meccset, tavasszal is az Újpest vendégeként örülhetett (5-1) a három pontnak.

Az Újpest a Paks (1-2) és a Kisvárda (0-1) után sorozatban a harmadszor kapott ki pályaválasztóként.

Fizz Liga, 6. forduló:
Újpest FC-MTK Budapest 1-2 (1-0)

Szusza Ferenc Stadion, v.: Csonka
gólszerzők: Matko (24.), illetve Kerezsi (55.), Bognár I. (84.)
sárga lap: Beridze (76.), Tucic (91.), illetve Kata (38.), Lehoczky (54.)

