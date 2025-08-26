Az Újpest rendkívül érdekes közleményt tett közzé még a ZTE elleni mérkőzés kezdése előtt. A lila-fehérek ugyanis megírták, hogy klubrekord közeli hivatalos ajánlatot kaptak André Duarte játékjogáért, de ezt elutasították, így a portugál hátvéd marad az együttesnél. A lila-fehérek azt is megírták, hogy a védelem és csapatuk kulcsjátékosának elengedése és pótlása komoly kockázatot jelentett volna nem sokkal az átigazolási időszak zárása előtt: „alapos megfontolás után elutasítottuk az ajánlatot”. Az Újpest célja idénre továbbra is változatlan: „a dobogó mellett a nemzetközi megmérettetés elérése, amihez nemcsak erős keret szükséges, hanem egy összekovácsolt csapat is. André tagja ennek a csapatnak és várjuk vissza a pályára, amint erre készen áll”. Ebből azt lehet kiolvasni, hogy az Újpest FC és Duarte nem feltétlenül lehetett egyező állasponton a váltással kapcsolatban.

Az Újpest-szurkolók régóta várnak egy jó csapatra, amelyben André Duarte nélkülözhetetlen

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Az Újpest komoly összegre mondott nemet

A Csakfoci információi szerint André Duartéért a bolgár élvonalban szereplő CSZKA Szófia jelentkezett be, 1,5 millió eurót megközelítő összeget ajánlva, ami nagyjából 600 millió forint. Ez egyébként tényleg közelít a rekordhoz, ami a Transfermarkt adatai szerint még a lassan tíz évvel ezelőtt eligazolt Mbaye Diagne-hoz köthető. Őt Kínába adta el az Újpest 1,9 millió euróért. Mellette még Enis Bardhi játékjoga ért sokat, a kiváló futballistát a La Ligában szereplő Levante vette meg 1,5 millió euróért 2017-ben.