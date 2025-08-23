A mérkőzések napján általában egy órával a kezdő sípszó előtt a csapatok a közösségi oldalaikon ki szokták tenni a kezdő tizenegyüket a cserejátékosokkal együtt. Most sem volt ez másképp az Újpest zalaegerszegi vendégjátéka előtt, és André Duarte, a lila-fehér csapat portugál hátvédje nem került be a keretbe, ami azért volt furcsa, mert ő a negyedik kerületiek egyik legjobbja. Ezzel kapcsolatban nem kellett sokat töprengeni, hogy mi lehetett ennek az oka, mert a klub kitett a Facebook-oldalára egy hivatalos közleményt.

Az Újpest FC hivatalos közleménye

Fotó: Újpest FC

Az Újpest nem adta el az egyik legjobbját

Az Újpest közleménye szerint klubrekord közeli hivatalos ajánlatot kaptak André Duarte játékjogáért, de ezt elutasították, így a portugál hátvéd marad a negyedik kerületben. Duarte értékét a Transfermarkt kereken egymillió euróra taksálja, így valószínűleg még ennél is magasabb összegről lehetett szó abban az ajánlatban. A lila-fehérek azt is megírták, hogy a védelem és csapatuk kulcsjátékosának elengedése és pótlása komoly kockázatot jelentett volna nem sokkal az átigazolási szezon zárása előtt: „alapos megfontolás után elutasítottuk az ajánlatot”.

Az Újpest célja idénre továbbra is változatlan: „a klub célja változatlan, a dobogó mellett a nemzetközi megmérettetés elérése, amihez nemcsak erős keret szükséges, hanem egy összekovácsolt csapat is. André tagja ennek a csapatnak és várjuk vissza a pályára, amint erre készen áll”. Ebből azért azt lehet kiolvasni, hogy az Újpest FC és Duarte nem feltétlenül lehetett egyező állasponton a váltással kapcsolatban.

Az Újpest mindeközben a ZTE ellen félóra után 2-0-ra vezet idegenben.