Marco Rossi az elmúlt években a három belső védős rendszerrel érte el a legnagyobb sikereit, ám az utóbbi időben egyre többször nyúlt vissza a négyvédős felálláshoz. Ez lehetőséget ad arra, hogy több kreatív támadót és középpályást vonjon be, Szoboszlai például klasszikus irányítóként szabadabban mozoghat, miközben Sallai, Varga Barnabás és akár egy harmadik támadó szellemű játékos is egyszerre kaphat szerepet. A háromvédős modell biztonságosabb és jobban illeszkedik a keret mélységéhez, de Rossi mostanában valamiért inkább a négyvédős játékot kedveli – így jó eséllyel az írek vagy a portugálok ellen is ezzel a kockázatosabb, de támadásban gazdagabb variációval áll majd fel. A válogatott keret viszonylag hosszú idő után találkozik majd megint,
Idén négy mérkőzésen kilenc gólt kapott a válogatott, a törökök hat, a svédek két gólt rúgtak Dibusz Dénesnek. A hármasból a legkönnyebb ellenfél, azaz Azerbajdzsán ellem már Tóth Balázs nevével kezdődött az összeállítás, és 2-1-es magyar vezetésnél Szappanos Péter állt be a helyére. Gulácsi Péter visszavonulásával nem kérdés, hogy Dibusz Dénes lett a válogatott első számú kapusa, aki a Ferencvárossal idén is európai csoportkörben szerepelhet, bravúr esetén a BL-ben, a papírforma alapján az Európa-ligában.
Dibusz mögött vélhetően Tóth lesz a második számú kapus, aki az angol másodosztályú Blackburn eddigi három meccsén egyaránt kezdő volt. De Rossi nagy rajongója az öltözőben fontos szereppel bíró Szappanosnak is, aki idén már Felcsúton igyekszik válogatott formát villantani.
Korábban Demjén Patrik is be tudott kerülni a magyar keretbe, a 27 éves kapus az MTK-ban azonban 5 meccsen 12 gólt kapott, várhatóan nem most küzdötte vissza magát a csapatba. Rossi biztosan figyeli Hegyi Krisztiánt és Pécsi Ármint, előbbi a West Ham, utóbbi a Liverpool U21-es csapatában igyekszik feljebb kerülni a ranglétrán.
Legutóbb a következő öt középső védőt hívta be a kapitány: Balogh Botond (Parma) Dárdai Márton (Hertha BSC) Mocsi Attila (Rizespor) Orbán Willi (RB Leipzig) Szalai Gábor (Ferencvárosi TC). Ezek a játékosok most is jó eséllyel ott lesznek a keretben. Orbán Willi a Lipcsével ugyan beleszaladt a késbe a Bayern München ellen, de ő abszolút alapembere a védelemnek. Balogh Botond tavaly 29 Serie A-mérkőzésen szerepelt, idén pedig csak eltiltás miatt nem játszhatott a Juventus elleni nyitányon. Szalai Gábor remekül megtalálta a közös hangot Robbie Keane vezetőedzővel a Ferencvárosban, Mocsi Attila a meccsek felén játszott Törökországban, míg Dárdai Márton a három Hertha-meccsen összesen 158 percet kapott.
Az újoncok terén felmerülhet a Győrben remeklő Csinger Márk neve, aki a testvércsapat DAC-ból került kölcsönbe az idén, eddig parádézó ETO-ba. Marco Rossi már csak azért is felfigyelhetett a 22 éves védőre, mert Csinger nemzetközi szinten olyan masszív csapatok ellen is jól játszott, mint az AIK Stockholm vagy a Rapid Wien.
Rossi legutóbb behívott középpályásai:
Melléjük csatlakozhat jó eséllyel ezúttal Ötvös Bence (FTC).
A bal oldalon Kerkez Milos gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen, klubszinten is Premier League-szintű terhelést kap. Ha egészséges, ő biztos kezdő, mögötte pedig Nagy Zsolt a rutinos alternatíva. Bár Rossi akár mindkettőjük számára is találhat helyet a kezdőben, amire már volt is példa korábban, a törökök ellen ugyanis a felcsúti játékos pótolta elöl a sérült Sallai Rolandot.
A jobb oldalon Bolla Bendegúz Ausztriában alapember, és láthattuk a Győr ellen is, amely összecsapás első felvonását kisebb meglepetésre a magyar csapat nyerte meg. Nego Loïc a francia élvonalban edződik, és kedveli Rossi a lendületes játékát. A rutinos Fiola Attila is ott lehet a keretben, de könnyen lehet, vele már nem számol Rossi.
A háromvédős felállásban a középpálya közepén Rossi eddig szinte mindig két 6-os játékosra épített, ahol hosszú időn át Nagy Ádám volt az egyik fix pont. Bár a Speziában tavaly rendszeresen játszott (több mint húsz bajnokin kapott szerepet), most mégis kikerült a válogatott keretből. Nagy ráadásul az új idényt is kezdőként nyitotta a Coppa Italiában, így különösen érdekes kérdés, hogy a kapitány mikor számol vele újra.
A staféta egyértelműen a fiatalabb generációhoz került: Schäfer András a sérülése után újra folyamatosan játszik az Union Berlinben, mellé pedig előlépett a Ferencváros tehetsége, Tóth Alex, aki az utóbbi hetekben látványosan jó formát mutatott. Dinamikája, munkabírása és labdabiztossága miatt komoly esély van rá, hogy Rossi már kezdőként is számoljon vele, akár Schäfer társaként. A biztos alternatívák közé sorolható Callum Styles, aki több poszton is bevethető, főleg box-to-box szerepben, míg a fiatalabb Csongvai Áron és Vitális Milán lendületes kiegészítőként léphet előre. A Wolfsburgnál fejlődő Dárdai Bence és a Valladolidban pallérozódó Nikitscher Tamás szintén bátran bevethető a német első, illetőleg a spanyol másodosztályból.
Nagy kérdés, mi lesz vagy lett volna a sorsa Ötvös Bencének, aki a Qarabag elleni első meccsen megsérült. Ha emiatt most nem kap meghívót, akkor is csak idő kérdése, mikor számít majd rá a szövetségi kapitány.
Elöl a támadósorban Szoboszlai Dominik és Sallai Roland a két „tízes” poszton szinte megkérdőjelezhetetlenek: előbbi a Liverpoolban is kulcsember, utóbbi a Galatasarayban bizonyít. Csúcsékként Varga Barnabás a fő, és az egyetlennek tűnő minőségi opció. A rutinos csatár szerencsére elképesztő mennyiségben termeli a gólokat a Fradiban. Rossi rendszerébe beillene Tóth Barna, aki a Paksban gólokkal és gólpasszokkal hívta fel magára a figyelmet.
Gazdag Dániel egy ideje adós az igazán jó játékkal, Rossi azonban kitart mellette, míg Csoboth Kevin gyorsaságával adhat lendületet cserecsatárként. Rossi célkeresztjébe bekerülhetett az MTK nagy formában futballozó fiatalja, Molnár Rajmund is, aki vezeti az NB I góllövőlistáját, és a kapitány ha valakivel, vele bátran kísérletezhet elöl.
A kérdések megválaszolására nem kell sokat várni, hamarosan megismerjük Marco Rossi keretét.