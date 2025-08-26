Marco Rossi az elmúlt években a három belső védős rendszerrel érte el a legnagyobb sikereit, ám az utóbbi időben egyre többször nyúlt vissza a négyvédős felálláshoz. Ez lehetőséget ad arra, hogy több kreatív támadót és középpályást vonjon be, Szoboszlai például klasszikus irányítóként szabadabban mozoghat, miközben Sallai, Varga Barnabás és akár egy harmadik támadó szellemű játékos is egyszerre kaphat szerepet. A háromvédős modell biztonságosabb és jobban illeszkedik a keret mélységéhez, de Rossi mostanában valamiért inkább a négyvédős játékot kedveli – így jó eséllyel az írek vagy a portugálok ellen is ezzel a kockázatosabb, de támadásban gazdagabb variációval áll majd fel. A válogatott keret viszonylag hosszú idő után találkozik majd megint,

Marco Rossi csapatának a vb-selejtezős esélyeit az első két meccs alapvetően meghatározza, a válogatott keret hamarosan újra együtt készül majd

Fotó: Illyés Tibor / MTI

De ne szaladjunk ennyire előre!

Idén négy mérkőzésen kilenc gólt kapott a válogatott, a törökök hat, a svédek két gólt rúgtak Dibusz Dénesnek. A hármasból a legkönnyebb ellenfél, azaz Azerbajdzsán ellem már Tóth Balázs nevével kezdődött az összeállítás, és 2-1-es magyar vezetésnél Szappanos Péter állt be a helyére. Gulácsi Péter visszavonulásával nem kérdés, hogy Dibusz Dénes lett a válogatott első számú kapusa, aki a Ferencvárossal idén is európai csoportkörben szerepelhet, bravúr esetén a BL-ben, a papírforma alapján az Európa-ligában.

Dibusz mögött vélhetően Tóth lesz a második számú kapus, aki az angol másodosztályú Blackburn eddigi három meccsén egyaránt kezdő volt. De Rossi nagy rajongója az öltözőben fontos szereppel bíró Szappanosnak is, aki idén már Felcsúton igyekszik válogatott formát villantani.

Korábban Demjén Patrik is be tudott kerülni a magyar keretbe, a 27 éves kapus az MTK-ban azonban 5 meccsen 12 gólt kapott, várhatóan nem most küzdötte vissza magát a csapatba. Rossi biztosan figyeli Hegyi Krisztiánt és Pécsi Ármint, előbbi a West Ham, utóbbi a Liverpool U21-es csapatában igyekszik feljebb kerülni a ranglétrán.

Gulácsi Péter visszavonulásával nem kérdés, hogy Dibusz Dénes a válogatott első számú kapusa

Fotó: Mirkó István

Legutóbb a következő öt középső védőt hívta be a kapitány: Balogh Botond (Parma) Dárdai Márton (Hertha BSC) Mocsi Attila (Rizespor) Orbán Willi (RB Leipzig) Szalai Gábor (Ferencvárosi TC). Ezek a játékosok most is jó eséllyel ott lesznek a keretben. Orbán Willi a Lipcsével ugyan beleszaladt a késbe a Bayern München ellen, de ő abszolút alapembere a védelemnek. Balogh Botond tavaly 29 Serie A-mérkőzésen szerepelt, idén pedig csak eltiltás miatt nem játszhatott a Juventus elleni nyitányon. Szalai Gábor remekül megtalálta a közös hangot Robbie Keane vezetőedzővel a Ferencvárosban, Mocsi Attila a meccsek felén játszott Törökországban, míg Dárdai Márton a három Hertha-meccsen összesen 158 percet kapott.