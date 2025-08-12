Az élvonalban fennállása során először szereplő borsodi klub honlapja felidézte, hogy a miskolci születésű, Diósgyőrben nevelkedett középpályás a korosztályos válogatott középpályásaként részt vett a 2015-ös U20-as világbajnokságon, majd 2016. november 15-én a Svédország elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a felnőtt válogatottban. Berecz Zsombor a magyar élvonalban 173 bajnokin 22 gólt szerzett, a Vasas labdarúgójaként 2017-ben bronzérmes volt, ugyanebben az évben csapatával Magyar Kupa-döntőt játszott, miként 2019-ben a Mezőkövesddel is.

A válogatott középpályás, Berecz Zsombor komoly erősítést jelenthet az újoncnak

Fotó: vasasfc.hu

Jól jön a válogatott középpályás rutinja

„Alakuló, formálódó keretünkbe olyan régiós kötődéssel rendelkező, tapasztalt játékost kerestünk, aki teljesítményével hozzájárulhat a csapat sikerességéhez – nyilatkozta Simon Miklós, a Kazincbarcika klubigazgatója.

Kiscsapat révén nagyon nehéz egy-egy kiemelkedő önéletrajzzal rendelkező magyar játékos megszerzése.

Ezért tartom nagy dolognak, hogy a tervünknek abszolút megfelelő futballistát találtunk, aki a válogatott és a tapasztalt játékosok számát is növeli Barcikán.”