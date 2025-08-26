Marco Rossi szövetségi kapitány kedden kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott szeptemberi írek és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő keretét, amelyben négy játékos először kapott meghívót, köztük Lukács Dániel, aki remekül kezdte az idei szezont. A 29 éves támadó régebben Kispesten, Újpesten, Tiszakécskén és Diósgyőrben is futballozott. Az előző idényben az élvonalból kiesett Kecskemétben játszott, de nyáron szerződtette a Puskás Akadémia, amelyben már négy gólja és egy gólpassza van az új szezonban.

A válogatottba meghívott Lukács Dániel a Fradi ellen duplázni tudott

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A válogatott újonca elérzékenyült Marco Rossi hívásától

„Nagyon jó érzés volt hallani a nevemet, és délelőtt, amikor hívtak, hogy kerettag leszek, el is érzékenyültem. Tényleg nagyon boldog vagyok, de még szinte fel sem tudom fogni” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán. Hozzátette: ez élete első válogatott meghívója, korábban ugyanis a korosztályos nemzeti csapatokban nem szerepelt.

Az augusztusi Ferencvárosi elleni rangadón a Groupama Arénában duplázó a Lukács Dániel úgy érzi, nagy előrelépés volt a pályafutásában, hogy Felcsútra került, ahogyan a válogatott meghívó is.

„Nagyon furcsa, hogy milyen dolgok és milyen sorsok vannak a labdarúgásban, hiszen néhány hónapja kiestem a Kecskeméttel, most viszont jól megy, jól kezdtem, és persze így is szeretném folytatni” – vélekedett.

Szeptemberben az Írország és a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkön nagyon szeretne játszani, de még nem gondolkodott azon, mikor mutatkozhat be a nemzeti együttesben, hiszen addig még egy bajnoki találkozó és sok edzés van hátra.

A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjának első fordulójában Írországban lép pályára szeptember 6-án, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. A keret jövő hétfőn találkozik Telkiben.