Közel egy fél évszázadot kellett rá várni, de most végre itt van! Az Egyesült Államok fennhatósága alól 1979-ben kikerülő Csendes-óceáni Marshall-szigetek a Föld országai közül utolsóként megalakította saját nemzeti csapatát, a hétvégén pedig első két mérkőzését is lejátszotta a legfiatalabb válogatott.

Egy focipályányi hely sincsen szabadon, így pedig nem könnyű válogatottat verbuválni

Fotó: GIFF JOHNSON / AFP

Ide is egy angol kellett

Ahogy a futball hőskorában, a 19. század végén, majd a 20. század eléjén az angol edzők és játékosok ültették el világszerte a foci szeretetét, úgy még most, a 21. század elején is ők végzik ezt a hálás feladatot. A Marshall-szigeteken Lloyd Owers, egy igazi angol edző erőfeszítései révén született meg a válogatott. A 36 éves Owers 2022-ben költözött a Csendes-óceán közepén lévő országba – ahol hagyományosan nem nagyon bíznak a messziről jött emberekben –, ma pedig ő a válogatott szövetségi kapitánya.

Hogy miért nem volt eddig fociválogatott a 180 ezer négyzetkilométer kiterjedésű országban? Részben talán azért, mert ebből a hatalmas területből mindössze 70,05 négyzetkilométer a szárazföld, a több mint 1200 sziget és atoll nagy része pedig lakatlan. Mindössze 42 400 lakost számlál az ország, akik részéről nem igazán volt érdeklődés a sport iránt. Ha volt is, az inkább a kosárlabdának és a röplabdának szólt, focizni senki nem akart.

Bemutatkozott a Marshall-szigetek válogatottja

Augusztus 14-én aztán mégis bemutatkozott a Marshall-szigetek válogatottja. Méghozzá az Egyesült Államokban, azon belül is Arkansas állam észak-nyugati részén, Springdale városában, a helyi középiskola Jarrell Williams Bulldog Stadium nevű létesítményében. A helyszínválasztás nem a véletlen műve volt: Arkansasban közel 15 ezer Marshall-szigeteki él, akiknek egy 1986-ban aláírt megállapodás értelmében nincs szükségük vízumra ahhoz, hogy az országban tartózkodjanak és munkát vállaljanak.

Thank you to everybody who made this possible! From Marshall Islands, Turks & Caicos, U.S. Virgin Islands and Ozark United players and staff to volunteers to Springdale High School, we are forever grateful to all of you for this week! pic.twitter.com/EOW2YejQyg — Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) August 17, 2025

Az első ellenfél a FIFA világranglistáján 207. (a 210-ből) Amerikai Virgin-szigetek volt, és bár Owers szerint voltak, akik arra számítottak, hogy 20-0-ra fognak kikapni az újoncok, a 0-4 egy szép eredménynek számított. A két nappal későbbi, a rangsorban 206. Turks és Caicos elleni 2-3 pedig már bődületes bravúrnak számított, és, mint az látható, az első két Marshall-szigeteki gól is megszületett.