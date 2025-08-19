Live
Ezt is megértük. Jelen állás szerint nincs olyan ország a Földön, amelynek ne lenne nemzeti válogatottja. A hétvégén ugyanis legutolsóként a Marshall-szigetek nemzeti csapata is lejátszotta első két mérkőzését.

Közel egy fél évszázadot kellett rá várni, de most végre itt van! Az Egyesült Államok fennhatósága alól 1979-ben kikerülő Csendes-óceáni Marshall-szigetek a Föld országai közül utolsóként megalakította saját nemzeti csapatát, a hétvégén pedig első két mérkőzését is lejátszotta a legfiatalabb válogatott.

This picture taken on April 22, 2011 shows an aerial view of Jabor Island, Jaluit Atoll. A Marshall Islands-based military expert has cast further doubt on claims that a blurry photograph in the National Archives in Washington shows famed US aviatrix Amelia Earhart alive in the territory in 1937. The fate of the legendary American and her navigator Fred Noonan during their round-the-world flight is one of aviation's greatest mysteries, and has fascinated historians for decades. (Photo by Giff Johnson / AFP), válogatott
Egy focipályányi hely sincsen szabadon, így  pedig nem könnyű válogatottat verbuválni
Fotó: GIFF JOHNSON / AFP

Ide is egy angol kellett

Ahogy a futball hőskorában, a 19. század végén, majd a 20. század eléjén az angol edzők és játékosok ültették el világszerte a foci szeretetét, úgy még most, a 21. század elején is ők végzik ezt a hálás feladatot. A Marshall-szigeteken Lloyd Owers, egy igazi angol edző erőfeszítései révén született meg a válogatott. A 36 éves Owers 2022-ben költözött a Csendes-óceán közepén lévő országba – ahol hagyományosan nem nagyon bíznak a messziről jött emberekben –, ma pedig ő a válogatott szövetségi kapitánya.

Hogy miért nem volt eddig fociválogatott a 180 ezer négyzetkilométer kiterjedésű országban? Részben talán azért, mert ebből a hatalmas területből mindössze 70,05 négyzetkilométer a szárazföld, a több mint 1200 sziget és atoll nagy része pedig lakatlan. Mindössze 42 400 lakost számlál az ország, akik részéről nem igazán volt érdeklődés a sport iránt. Ha volt is, az inkább a kosárlabdának és a röplabdának szólt, focizni senki nem akart.

Bemutatkozott a Marshall-szigetek válogatottja

Augusztus 14-én aztán mégis bemutatkozott a Marshall-szigetek válogatottja. Méghozzá az Egyesült Államokban, azon belül is Arkansas állam észak-nyugati részén, Springdale városában, a helyi középiskola Jarrell Williams Bulldog Stadium nevű létesítményében. A helyszínválasztás nem a véletlen műve volt: Arkansasban közel 15 ezer Marshall-szigeteki él, akiknek egy 1986-ban aláírt megállapodás értelmében nincs szükségük vízumra ahhoz, hogy az országban tartózkodjanak és munkát vállaljanak.

Az első ellenfél a FIFA világranglistáján 207. (a 210-ből) Amerikai Virgin-szigetek volt, és bár Owers szerint voltak, akik arra számítottak, hogy 20-0-ra fognak kikapni az újoncok, a 0-4 egy szép eredménynek számított. A két nappal későbbi, a rangsorban 206. Turks és Caicos elleni 2-3 pedig már bődületes bravúrnak számított, és, mint az látható, az első két Marshall-szigeteki gól is megszületett.

A FIFA hivatalosan még nem ismerte el az új nemzeti csapatot, de hamarosan alighanem erre is sor kerül majd.

 

 

