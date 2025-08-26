Tóth Barna, a Paksi FC 30 éves csatára az NB I-ben 92 bajnokin 22 gólt szerzett, találatainak jelentős részét az elmúlt egy évben érte el. Az előző szezonban 12-szer volt eredményes, márciusban az Újpest elleni meccsen mesternégyest lőtt, betalált a Fradi elleni Magyar Kupa-döntőben is, a mostani szezonban pedig négy bajnokin játszott, és két gólnál tart.

A 30 éves Tóth Barna először kapott meghívót a válogatottba

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Reménykedtem a meghívóban, és nagyon örülök, mert kisgyerekkorom óta küzdöttem, hogy megvalósuljon az álmom. Nem szeretnék azonban itt megállni, inkább a csapat hasznára válnék, hogy kijusson a világbajnokságra” – mondta az M1 aktuális csatornának a paksi támadó.

A gólerős támadók csereként segíthetnek a válogatotton

Centerposzton Varga Barnabás számít első számú csatárnak, vagyis, ha Tóth Barna lehetőséget kap, vélhetően csereként léphet pályára.

Hogy milyen szerepkörben kapok lehetőséget, majd Marco Rossi és a szakmai stáb eldönti, de a bajnokságban sem okozott gondot, amikor csereként kellett pályára lépnem. Egyértelmű, hogy az utóbbi években Varga Barnabás a válogatottban is jól teljesít, várom a lehetőséget, hogy akár mellette, akár a helyére beállva pályára léphessek”

– tette hozzá a 30 éves csatár.

A magyar bajnokság góllövőlistáját Molnár Rajmund vezeti öt találattal, aki a Diósgyőr elleni bajnokin mesterhármast ért el.

Amiért dolgoztam, most megvalósult. A válogatott meghívó az egyik legnagyobb dolgok egy futballista pályafutásában. Próbáltam nemcsak erre fókuszálni, de a góljaimmal felkeltettem Marco Rossi figyelmét. Tény, hogy jól sikerült számomra az idény eleje, érzem a kaput, vannak helyzeteim is. Vasárnap a Paks ellen több gólt is szerezhettem volna, de nem volt szerencsém. Nyilván szeretnék is bemutatkozni a válogatottban, de a dublini és a portugálok elleni mérkőzés sem könnyű. Ha a mester bedob a mély vízbe, örülök, de nem vagyok telhetetlen”

– fogalmazott az MTK Budapest 22 éves csatára.

A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjának első fordulójában Írországban lép pályára szeptember 6-án, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. A keret jövő hétfőn találkozik Telkiben.