A klub honlapjának hétfői tájékoztatása szerint a tízszeres válogatott Nagy Dominiknak korábban műtött bal térde sérült meg a Ferencváros elleni bajnoki mérkőzés első félidejében, ezért le kellett cserélni.

A tízszeres válogatott Nagy Dominik (balra) súlyos sérülést szenvedett

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Súlyosan megsérült a magyar válogatott focista

A klub közleményében azt írják, hogy Nagy Dominik korábbi operációját végrehajtó orvosi stáb megállapította, hogy a középpályás bal lábában a belső oldalszalag elszakadt. Újabb műtétre nincs szükség, de hosszú kihagyás vár játékosra.

A 30 éves Nagy Dominik az idei szezonban a Nyíregyháza mindhárom bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára.