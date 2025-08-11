Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Térdsérülés miatt hosszú kihagyás vár Nagy Dominikra, a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Nyíregyháza Spartacus csapatkapitányára. A tízszeres magyar válogatott Nagy Dominik egy rossz mozdulat következtében szenvedett súlyos térdsérülést.

A klub honlapjának hétfői tájékoztatása szerint a tízszeres válogatott Nagy Dominiknak korábban műtött bal térde sérült meg a Ferencváros elleni bajnoki mérkőzés első félidejében, ezért le kellett cserélni. 

válogatott, Nagy Dominik
A tízszeres válogatott Nagy Dominik (balra) súlyos sérülést szenvedett 
Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Súlyosan megsérült a magyar válogatott focista

A klub közleményében azt írják, hogy Nagy Dominik korábbi operációját végrehajtó orvosi stáb megállapította, hogy a középpályás bal lábában a belső oldalszalag elszakadt. Újabb műtétre nincs szükség, de hosszú kihagyás vár játékosra. 

A 30 éves Nagy Dominik az idei szezonban a Nyíregyháza mindhárom bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára. 

  • kapcsolódó cikkek:
A Fradi meccsén szürreális kezezés, tizenegyes és öt gól is volt – videó
Messi vagy Ronaldo? Meghökkentő válasz a Fradi focistáitól
A Fradi-legenda leleplezte a magyar foci egyik legnagyobb rejtélyét
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!