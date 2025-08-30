Live
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő MTK Budapest a hivatalos honlapján tudatta, hogy eladta a 23 éves Molnár Rajmundot a lengyel a Pogon Szczecin csapatának. A magyar válogatottba is meghívott támadó az idei szezonban öt gólt lőtt az NB I-ben, ezzel vezeti a góllövőlistát.

A magyar válogatottba is meghívott támadó 2023 óta erősítette az MTK-t, amelynek színeiben 58 tétmérkőzésen 18 gólt lőtt és kiosztott 10 gólpasszt is, az idei szezonban pedig öt bajnokin ötször volt eredményes.

válogatott, Molnár Rajmund, MTK
A magyar válogatottba meghívott Molnár Rajmund távozik az MTK-tól
Fotó: Rácz Ádám/MTK Budapest

A MTK Budapest honlapján azt írják, hogy a játékos iránt jelentős érdeklődés volt az elmúlt időszakban, az előző idényben negyedik helyezett Pogon Szczecin pedig olyan ajánlatot tett, amely mind a két fél - az MTK Budapest és a játékos - igényeinek is megfelelt, így a lengyel klub megvásárolta Molnár Rajmund játékjogát.

​Lengyelországba igazolt a válogatott támadó

A 23 éves Molnár Rajdmund már átesett az orvosi vizsgálatokon, jelenleg is Lengyelországban tartózkodik, így az MTK szombat esti, Újpest FC elleni mérkőzésén már nem lesz tagja a keretnek.

A támadó jó formájára Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt, ugyanis Molnár ott van az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott keretben.

