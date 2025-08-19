Varga Barnabáson egészen biztosan nem múlt semmi. A Ferencváros magyar válogatott csatára gyönyörű góllal szerzett vezetést a 29. percben a Qarabag ellen, azonban az azeri bajnok fordítani tudott a második félidőben és végül 3-1-re nyert. Nehéz lesz a visszavágó, de a Fradi gólszerzője még egyáltalán nem adta fel a továbbjutás reményét.

Varga Barnabás mindent megtett, gyönyörű gólt szerzett

Varga Barnabás bízik a továbbjutásban

„Nehéz mit mondani, természetesen csalódottak vagyunk, de nem adjuk fel. Az biztos, hogy sokkal jobban kell játszanunk a visszavágón a jövő héten. Az az igazság, hogy szerintem az első félidőben sem voltunk jobbak, mint a Qarabag. Változtatni kell és megmutatni, hogy nekünk van ott a helyünk a BL-ben. Igazából nem leptek meg bennünket semmivel, viszont az tény, hogy a középpályán nagyon labdabiztosak voltak. De tényleg nehéz most mit mondani, a visszavágón mindent egy lapra teszünk fel, mert két gól nem a világ vége” – mondta a Fradi csatára.

Dibusz Dénes: Van még 90 perc

A lefújást követően a Fradi kapusa, Dibusz Dénes is megszólalt, aki nagyon egyszerűen foglalta össze, hogy mi változott a második félidőre.

„Az ellenfél rúgta a gólokat, az változott a második félidőben. De már az első félidőben is voltak lehetőségeik, szerencsére azokat már nem tudták lejátszani. Volt bennünk is még gól, Levinek például ott volt az óriási helyzete. Megérdemelten vezettünk a szünetben, nagyon nagy kár Ötvös Bence sérülése, mert a második félidőben már nem tudtuk uralni a középpályát, fölénk kerekedett a Qarabag, és azok a nüanszok, amik az első félidőben mellettünk volta, a másodikban már mellettük. De van még 90 perc nem szabad feladni" – mondta a magyar válogatott első számú kapusa, aki szintén nem mondott még le a továbbjutásról, sőt annak a receptjét is elárulta.

„Ha 3-2-re tudtuk volna alakítani az állást, most jobb szájízzel várnánk a visszavágót. Így az lesz a feladatunk, hogy mi rúgjuk az első, aztán a második gólt, és kiharcoljuk a továbbjutást.”

