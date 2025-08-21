Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

Link másolása
Vágólapra másolva!
A rekord magyar bajnok Ferencvárosi TC legközelebb augusztus 27-én, a labdarúgó Bajnokok Ligájának playoff körében lép újra pályára. A Fradi remek formában lévő támadója, Varga Barnabás iránt a nyár végén óriási az érdeklődés, elsősorban Olaszországból.

Az M4 Sport számolt be arról, hogy nem is egy, hanem egyből négy olasz élvonalbeli klub (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), illetve az arab emírségekbeli Al Jazira is érdeklődik elvileg Varga Barnabás iránt, azonban a játékos menedzsere, Paunoch Péter szerint konkrétumokról egyelőre nem lehet beszélni. „Jó néhány csapat érdeklődik iránta. Konkrét ajánlat ügyében azonban nem vagyok kompetens, mert azokat nem nekem, hanem a Ferencvárosnak küldik. Egyelőre olyan szinten nem tart egyik dolog sem, hogy érdemben lehessen róla beszélni, ezért nem egyeztettem a klubbal” – mondta az m4sport.hu-nak a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

Varga Barnabás
Varga Barnabás csodás góljával szerzett vezetést a Fradi a Qarabag ellen a BL-ben
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Varga Barnabás távozása nem először kerül szóba

Ugyanakkor a menedzser azt is hozzátette: „Az olasz piac eléggé speciális. Azt is el tudom képzelni, hogy Barni statisztikái láttán a klubokhoz közel álló ügynökök beajánlják, hiszen egy góllövő csatárra mindenhol szükség van. Tény, az olasz piacon jobban szeretik azokat, a 30 év körüli csatárokat, akik nagyobb rutinnal rendelkeznek, mint a fiatalokat.”

Varga kapcsán nem először lehet ilyen híreket hallani, 2024-ben az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Serie A-ban szereplő Torino vetett szemet a Fradi válogatott csatárára. Idén januárban pedig azt is megírtuk, hogy Paunoch Péter, Varga Barnabás menedzsere azt mondta, az FTC kiválósága akár topbajnokságba is szerződhet, de konkrét ajánlat egyelőre nincs a játékosért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!