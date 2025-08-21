Az M4 Sport számolt be arról, hogy nem is egy, hanem egyből négy olasz élvonalbeli klub (Cagliari, Cremonese, Udinese, Napoli), illetve az arab emírségekbeli Al Jazira is érdeklődik elvileg Varga Barnabás iránt, azonban a játékos menedzsere, Paunoch Péter szerint konkrétumokról egyelőre nem lehet beszélni. „Jó néhány csapat érdeklődik iránta. Konkrét ajánlat ügyében azonban nem vagyok kompetens, mert azokat nem nekem, hanem a Ferencvárosnak küldik. Egyelőre olyan szinten nem tart egyik dolog sem, hogy érdemben lehessen róla beszélni, ezért nem egyeztettem a klubbal” – mondta az m4sport.hu-nak a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

Varga Barnabás csodás góljával szerzett vezetést a Fradi a Qarabag ellen a BL-ben

Varga Barnabás távozása nem először kerül szóba

Ugyanakkor a menedzser azt is hozzátette: „Az olasz piac eléggé speciális. Azt is el tudom képzelni, hogy Barni statisztikái láttán a klubokhoz közel álló ügynökök beajánlják, hiszen egy góllövő csatárra mindenhol szükség van. Tény, az olasz piacon jobban szeretik azokat, a 30 év körüli csatárokat, akik nagyobb rutinnal rendelkeznek, mint a fiatalokat.”

Varga kapcsán nem először lehet ilyen híreket hallani, 2024-ben az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Serie A-ban szereplő Torino vetett szemet a Fradi válogatott csatárára. Idén januárban pedig azt is megírtuk, hogy Paunoch Péter, Varga Barnabás menedzsere azt mondta, az FTC kiválósága akár topbajnokságba is szerződhet, de konkrét ajánlat egyelőre nincs a játékosért.