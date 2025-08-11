A Vasas az első fordulóban az Illovszky Rudolf Stadionban kikapott 4-1-re a Csákvártól, a találkozó után pedig a dühös angyalföldi szurkolók számonkérték a játékosokat. Ezt követően Erős Gábor csapata nyerni tudott Kecskeméten, most pedig ismét hazai környezetben javíthatott a Vasas. Az ellenfél az a Békéscsaba volt, amely nyeretlenül, de egyben veretlenül is érkezett Angyalföldre. Csató Sándor együttese a nyitófordulóban Soroksáron játszott 1-1-es döntetlent, azt követően pedig a Szeged elleni hazai találkozója is 1-1-es végeredménnyel zárult.

Urblík József bombagóljával került előnybe a Vasas

Fotó: Vasas FC/Tóth Patrik

A Vasas bombagóljával indult a meccs

Az angyalföldi csapat lendületesen kezdte a meccset, a 13. percben pedig kis híján meg is szerezte a vezetést, de Pethő Bence 21 méteres bombáját Póser Dániel óriási bravúrral kiszedte a jobb felsőből. A békéscsabai kapus hatalmas bravúrt mutatott be, azonban két perccel később már teljesen esélytelen volt. Egy szép támadás végén a csapatkapitány Urblík József kapott egy lekészített labdát, majd 18 méterről védhetetlen gólt bombázott a jobb felső sarokba (1-0).

A vezetés megszerzése után a Vasas lendületben maradt, továbbra is támadólag futballozott, a 20. percben pedig egy újabb gyönyörű góllal növelte az előnyét. Doktorics Áron futott el a bal szélen, visszakészítette a labdát a második hullámban érkező Barkóczi Barnabásnak, a 18 éves játékos pedig 13 méterről a bal felső sarokba belsőzött (2-0).

A folytatásban a Vasas visszavett a tempóból, a 33. percben pedig a semmiből szépített a Békéscsaba. Borsos Filip kapott egy labdát a tizenhatos előtt, Urblík és Baráth Botond sem vette komolyan, a 25 éves támadó pedig egy szimpla ritmusváltással betört közöttük a büntetőterületen belülre, majd kilenc méterről a bal alsó sarokba gurított a tehetetlen Kiss Ágoston mellett (2-1).

Nem sokkal később a Vasas visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget. A 41. percben a korábbi NB I-es gólkirály, Radó András kapott egy remek kiugratást, egy az egyben mehetett Póserre, de a középre tartó lövését védeni tudta a Békéscsaba kapusa.

Radó kihagyott ziccere négy perccel később ütött vissza igazán.

Egy előrevágott labdát Doktorics próbált meg lefedezni, viszont Márkus Attila rásprintelt az elveszettnek tűnt labdára, majd a Vasas játékosát megelőzve megszerezte azt, majd a középre centerezését Boros Filip t méterről a kapuba belsőzte. (2-2).