Hétfőn este a labdarúgó Merkantil Bank Liga 3. fordulójának záró mérkőzésén a Vasas 4-3-ra legyőzte a Békéscsaba együttesét az Illovszky Rudolf Stadionban. Az Erős Gábor által irányított Vasas már a mérkőzés elején kétgólos előnyre tett szert, de a Békéscsaba egyenlíteni tudott. A fordulás után ismét vezetést szerzett az angyalföldi csapat, de a békéscsabai együttes a mesterhármast szerző Boros Filip révén másodszor is visszajött a meccsbe. A találkozót végül a Vasas csatára, a két gólig jutó Pethő Bence döntötte el egy fejessel.

A Vasas az első fordulóban az Illovszky Rudolf Stadionban kikapott 4-1-re a Csákvártól, a találkozó után pedig a dühös angyalföldi szurkolók számonkérték a játékosokat. Ezt követően Erős Gábor csapata nyerni tudott Kecskeméten, most pedig ismét hazai környezetben javíthatott a Vasas. Az ellenfél az a Békéscsaba volt, amely nyeretlenül, de egyben veretlenül is érkezett Angyalföldre. Csató Sándor együttese a nyitófordulóban Soroksáron játszott 1-1-es döntetlent, azt követően pedig a Szeged elleni hazai találkozója is 1-1-es végeredménnyel zárult. 

Vasas, Urblík József
Urblík József bombagóljával került előnybe a Vasas
Fotó: Vasas FC/Tóth Patrik

A Vasas bombagóljával indult a meccs

Az angyalföldi csapat lendületesen kezdte a meccset, a 13. percben pedig kis híján meg is szerezte a vezetést, de Pethő Bence 21 méteres bombáját Póser Dániel óriási bravúrral kiszedte a jobb felsőből. A békéscsabai kapus hatalmas bravúrt mutatott be, azonban két perccel később már teljesen esélytelen volt. Egy szép támadás végén a csapatkapitány Urblík József kapott egy lekészített labdát, majd 18 méterről védhetetlen gólt bombázott a jobb felső sarokba (1-0). 

A vezetés megszerzése után a Vasas lendületben maradt, továbbra is támadólag futballozott, a 20. percben pedig egy újabb gyönyörű góllal növelte az előnyét. Doktorics Áron futott el a bal szélen, visszakészítette a labdát a második hullámban érkező Barkóczi Barnabásnak, a 18 éves játékos pedig 13 méterről a bal felső sarokba belsőzött (2-0). 

A folytatásban a Vasas visszavett a tempóból, a 33. percben pedig a semmiből szépített a Békéscsaba. Borsos Filip kapott egy labdát a tizenhatos előtt, Urblík és Baráth Botond sem vette komolyan, a 25 éves támadó pedig egy szimpla ritmusváltással betört közöttük a büntetőterületen belülre, majd kilenc méterről a bal alsó sarokba gurított a tehetetlen Kiss Ágoston mellett (2-1). 

Nem sokkal később a Vasas visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget. A 41. percben a korábbi NB I-es gólkirály, Radó András kapott egy remek kiugratást, egy az egyben mehetett Póserre, de a középre tartó lövését védeni tudta a Békéscsaba kapusa. 

Radó kihagyott ziccere négy perccel később ütött vissza igazán. 

Egy előrevágott labdát Doktorics próbált meg lefedezni, viszont Márkus Attila rásprintelt az elveszettnek tűnt labdára, majd a Vasas játékosát megelőzve megszerezte azt, majd a középre centerezését Boros Filip t méterről a kapuba belsőzte. (2-2). 

A fordulás után a Vasas dominált, de komoly ziccert sokáig nem tudott kidolgozni. A 60. percben aztán Radó balról betett labdáját Barkóczi rúgta bele Póserbe, a kipattanót pedig Pethő Bence próbálta meg 16 méterről a bal felsőbe elcsavarni, de a Békéscsaba kapusa bravúrral szögletre ütötte a labdát. Pósernek azonban megint nem volt szerencséje, ugyanis a bal oldali sarokrúgásra Pethő robbant be elsőnek, és hét méterről a kapu bal oldalába fejelt (3-2). 

A Békéscsaba viszont nem zuhant össze a Vasas góljától, és a 74. percben ismét kiegyenlített. Harsányi István jobb oldali szabadrúgására ezúttal is Boros Filip robbant be, aki hét méterről védhetetlen gólt csúsztatott a kapu jobb oldalába (3-3). 

  • A 25 éves Boros Filipnek a 88. NB II-es meccsén ez volt az első mesterhármasa. Érdekesség, hogy eddig duplázni is csak egyszer tudott. 2023 novemberében a Haladásnak lőtt két gólt még az Ajka játékosaként. 

Öt perccel később volt még egy csavar a mérkőzésben. Ezúttal Urblík József, a Vasas középpályása végzett el egy jobb oldali szabadrúgást, melyre ezúttal is Pethő robbant be a hosszú oldalon, majd hat méterről, Póser lábai között a kapuba fejelt (4-3). 

A 87. percben aztán a békéscsabai Albert István egy rossz ütemű becsúszás után megkapta a második sárga lapját, így a hajrára emberelőnybe került a Vasas. 

Az utolsó percekben a Vasas már tartani tudta az előnyét, így Erős Gábor csapata végül behúzta a három pontot és feljött a tabella negyedik helyére. A Békéscsaba elveszítette a veretlenségét és a 11. helyről várhatja a folytatást. 

