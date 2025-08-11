A Vasas az első fordulóban az Illovszky Rudolf Stadionban kikapott 4-1-re a Csákvártól, a találkozó után pedig a dühös angyalföldi szurkolók számonkérték a játékosokat. Ezt követően Erős Gábor csapata nyerni tudott Kecskeméten, most pedig ismét hazai környezetben javíthatott a Vasas. Az ellenfél az a Békéscsaba volt, amely nyeretlenül, de egyben veretlenül is érkezett Angyalföldre. Csató Sándor együttese a nyitófordulóban Soroksáron játszott 1-1-es döntetlent, azt követően pedig a Szeged elleni hazai találkozója is 1-1-es végeredménnyel zárult.
Az angyalföldi csapat lendületesen kezdte a meccset, a 13. percben pedig kis híján meg is szerezte a vezetést, de Pethő Bence 21 méteres bombáját Póser Dániel óriási bravúrral kiszedte a jobb felsőből. A békéscsabai kapus hatalmas bravúrt mutatott be, azonban két perccel később már teljesen esélytelen volt. Egy szép támadás végén a csapatkapitány Urblík József kapott egy lekészített labdát, majd 18 méterről védhetetlen gólt bombázott a jobb felső sarokba (1-0).
A vezetés megszerzése után a Vasas lendületben maradt, továbbra is támadólag futballozott, a 20. percben pedig egy újabb gyönyörű góllal növelte az előnyét. Doktorics Áron futott el a bal szélen, visszakészítette a labdát a második hullámban érkező Barkóczi Barnabásnak, a 18 éves játékos pedig 13 méterről a bal felső sarokba belsőzött (2-0).
A folytatásban a Vasas visszavett a tempóból, a 33. percben pedig a semmiből szépített a Békéscsaba. Borsos Filip kapott egy labdát a tizenhatos előtt, Urblík és Baráth Botond sem vette komolyan, a 25 éves támadó pedig egy szimpla ritmusváltással betört közöttük a büntetőterületen belülre, majd kilenc méterről a bal alsó sarokba gurított a tehetetlen Kiss Ágoston mellett (2-1).
Nem sokkal később a Vasas visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget. A 41. percben a korábbi NB I-es gólkirály, Radó András kapott egy remek kiugratást, egy az egyben mehetett Póserre, de a középre tartó lövését védeni tudta a Békéscsaba kapusa.
Radó kihagyott ziccere négy perccel később ütött vissza igazán.
Egy előrevágott labdát Doktorics próbált meg lefedezni, viszont Márkus Attila rásprintelt az elveszettnek tűnt labdára, majd a Vasas játékosát megelőzve megszerezte azt, majd a középre centerezését Boros Filip t méterről a kapuba belsőzte. (2-2).
A fordulás után a Vasas dominált, de komoly ziccert sokáig nem tudott kidolgozni. A 60. percben aztán Radó balról betett labdáját Barkóczi rúgta bele Póserbe, a kipattanót pedig Pethő Bence próbálta meg 16 méterről a bal felsőbe elcsavarni, de a Békéscsaba kapusa bravúrral szögletre ütötte a labdát. Pósernek azonban megint nem volt szerencséje, ugyanis a bal oldali sarokrúgásra Pethő robbant be elsőnek, és hét méterről a kapu bal oldalába fejelt (3-2).
A Békéscsaba viszont nem zuhant össze a Vasas góljától, és a 74. percben ismét kiegyenlített. Harsányi István jobb oldali szabadrúgására ezúttal is Boros Filip robbant be, aki hét méterről védhetetlen gólt csúsztatott a kapu jobb oldalába (3-3).
Öt perccel később volt még egy csavar a mérkőzésben. Ezúttal Urblík József, a Vasas középpályása végzett el egy jobb oldali szabadrúgást, melyre ezúttal is Pethő robbant be a hosszú oldalon, majd hat méterről, Póser lábai között a kapuba fejelt (4-3).
A 87. percben aztán a békéscsabai Albert István egy rossz ütemű becsúszás után megkapta a második sárga lapját, így a hajrára emberelőnybe került a Vasas.
Az utolsó percekben a Vasas már tartani tudta az előnyét, így Erős Gábor csapata végül behúzta a három pontot és feljött a tabella negyedik helyére. A Békéscsaba elveszítette a veretlenségét és a 11. helyről várhatja a folytatást.