A Vasas gólkülönbsége továbbra is negatív (8-9), diadalával ugyanakkor feljött az ötödik helyre.
A szurkolói vélemények alapján az öröm korántsem felhőtlen. A Vasas Facebook-oldalán, bár mindenki elismerte, hogy a három pont megszerzése önmagában értékes, a mutatott játék szinte egyöntetűen csalódást keltett.
Többen úgy vélik, hogy a piros-kékek jelenlegi teljesítménye legfeljebb a NB II középmezőnyéhez elegendő, és messze van attól a szinttől, amit egy Vasastól elvárnának.
A hozzászólások között visszatérő elem volt a „vérszegény”, „harmatgyenge” és „katasztrofális” jelző, sokan pedig egyenesen szégyennek nevezték a produkciót. Többen kiemelték, hogy a csapat játékában nincs összhang, sorra elveszíti el a párharcokat, és az összjáték nyomát sem lehet látni. Egyesek szerint a győzelem inkább a szerencsének, semmint a tudatos futballnak volt köszönhető, sőt akadt, aki bírói hibára hivatkozva vonta kétségbe a megszerzett tizenegyest.
Akadtak persze olyan hozzászólók is, akik igyekeztek a pozitívumokat hangsúlyozni. Szerintük a lényeg, hogy a csapat nyert, és végre nem kapott gólt, a részleteket pedig felesleges túlmagyarázni. Ugyanakkor még ezek a kommentek is gyakran hozzátették: ilyen játékkal aligha lesz esély a feljutásra.
A drukkerek szerint a Vasas jelenlegi formája méltatlan a klub hagyományaihoz, és sürgős javulásra van szükség ahhoz, hogy a piros-kékek valóban versenyben legyenek az NB I-be jutásért.
Eredmények, 5. forduló:
Vasas FC - Tiszakécskei LC 1-0 (0-0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1428 néző
v.: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)
Vasas: Uram – Pávkovics (Horváth R., 64.), Hej, Otigba (Baráth, 73.), Doktorics – Hidi M. S., Hős, Urblík J. – Barkóczi B. (Girsik A., 64.), Pethő (Németh B., 83.), Tóth M.
Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Valencsik, Varga J., Grünvald – Horváth E. (M. Ramos, 60.), Lucas – Gyenes (Vukk, 73.), Bódi, Pataki B. (Szekér, 78.) – Zámbó M.
gól: Tóth M. (85., 11-esből)
vasárnap játszották:
Videoton FC Fehérvár - Békéscsaba 1912 Előre 2-0 (1-0)
BVSC-Zugló - Karcagi SC 1-1 (1-1)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - HR-Rent Kozármisleny 1-0 (1-0)
Soroksár SC - Mezőkövesd Zsóry FC 1-5 (0-1)
Budapest Honvéd FC - Aqvital FC Csákvár 3-1 (2-0)
Budafoki MTE - Kecskeméti TE 2-0 (1-0)
Szentlőrinc SE - FC Ajka 1-0 (1-0)
A tabella:
1. Budapest Honvéd FC 5 4 - 1 11-3 12 pont
2. Szeged-Csanád GA 5 3 2 - 9-4 11
3. Mezőkövesd Zsóry FC 5 3 1 1 10-5 10
4. Aqvital FC Csákvár 5 3 1 1 9-4 10
5. Vasas FC 5 3 - 2 8-9 9
6. Szentlőrinc 5 2 2 1 7-4 8
7. Karcagi SC 5 2 2 1 7-7 8
8. FC Ajka 5 2 1 2 3-6 7
9. Kecskeméti TE 5 2 - 3 5-6 6
10. Békéscsaba 1912 Előre 5 1 2 2 7-9 5
11. Tiszakécskei LC 5 1 2 2 6-8 5
12. Videoton FC Fehérvár 5 1 2 2 4-7 5
13. BVSC-Zugló 5 1 1 3 6-6 4
14. Budafoki MTE 5 1 1 3 3-7 4
15. Soroksár SC 5 - 3 2 7-12 3
16. HR-Rent Kozármisleny 5 - 2 3 2-7 2