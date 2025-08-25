A Vasas gólkülönbsége továbbra is negatív (8-9), diadalával ugyanakkor feljött az ötödik helyre.

Tóth Milán gólöröme a Vasas egygólos győzelme után

Fotó: typeter1670

A szurkolói vélemények alapján az öröm korántsem felhőtlen. A Vasas Facebook-oldalán, bár mindenki elismerte, hogy a három pont megszerzése önmagában értékes, a mutatott játék szinte egyöntetűen csalódást keltett.

Többen úgy vélik, hogy a piros-kékek jelenlegi teljesítménye legfeljebb a NB II középmezőnyéhez elegendő, és messze van attól a szinttől, amit egy Vasastól elvárnának.

A hozzászólások között visszatérő elem volt a „vérszegény”, „harmatgyenge” és „katasztrofális” jelző, sokan pedig egyenesen szégyennek nevezték a produkciót. Többen kiemelték, hogy a csapat játékában nincs összhang, sorra elveszíti el a párharcokat, és az összjáték nyomát sem lehet látni. Egyesek szerint a győzelem inkább a szerencsének, semmint a tudatos futballnak volt köszönhető, sőt akadt, aki bírói hibára hivatkozva vonta kétségbe a megszerzett tizenegyest.

A lényeg, hogy nem kapott gólt a Vasas?

Akadtak persze olyan hozzászólók is, akik igyekeztek a pozitívumokat hangsúlyozni. Szerintük a lényeg, hogy a csapat nyert, és végre nem kapott gólt, a részleteket pedig felesleges túlmagyarázni. Ugyanakkor még ezek a kommentek is gyakran hozzátették: ilyen játékkal aligha lesz esély a feljutásra.

A drukkerek szerint a Vasas jelenlegi formája méltatlan a klub hagyományaihoz, és sürgős javulásra van szükség ahhoz, hogy a piros-kékek valóban versenyben legyenek az NB I-be jutásért.

Eredmények, 5. forduló:

Vasas FC - Tiszakécskei LC 1-0 (0-0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1428 néző

v.: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)

Vasas: Uram – Pávkovics (Horváth R., 64.), Hej, Otigba (Baráth, 73.), Doktorics – Hidi M. S., Hős, Urblík J. – Barkóczi B. (Girsik A., 64.), Pethő (Németh B., 83.), Tóth M.

Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Valencsik, Varga J., Grünvald – Horváth E. (M. Ramos, 60.), Lucas – Gyenes (Vukk, 73.), Bódi, Pataki B. (Szekér, 78.) – Zámbó M.

gól: Tóth M. (85., 11-esből)

vasárnap játszották:

Videoton FC Fehérvár - Békéscsaba 1912 Előre 2-0 (1-0)

BVSC-Zugló - Karcagi SC 1-1 (1-1)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - HR-Rent Kozármisleny 1-0 (1-0)

Soroksár SC - Mezőkövesd Zsóry FC 1-5 (0-1)

Budapest Honvéd FC - Aqvital FC Csákvár 3-1 (2-0)

Budafoki MTE - Kecskeméti TE 2-0 (1-0)

Szentlőrinc SE - FC Ajka 1-0 (1-0)