A Vasas újabb hatalmas pofont kapott, ezúttal az NB II újoncától kapott ki

A vasárnap délutáni találkozót egyetlen gólját a Vasas védője, Baráth Botond szerezte. Az első félidő végén egy karcagi szögletkombináció végén Kovalovszki Máté megpattant lövése a kapufán csattant, onnan pedig Baráthra vágódott a labda, a Vasas védőjéről pedig a kapuba csorgott a játékszer.

A Vasas továbbra is döcög az NB II-ben

Fotó: Vasas FC/Facebook

​A Vasas másodszor kapott ki

A feljutásra esélyesnek tartott Vasas a Csákvár elleni hazai vereség után az idény során másodszor szenvedett vereséget, győzelmével pedig a Karcag meg is előzte a tabellán az angyalföldi csapatot.

Elveszítette veretlenségét a Mezőkövesd, mégpedig hazai pályán, miután a vasárnapig nyeretlen Szentlőrinc három gólt is szerzett.

Merkantil Bank Liga, 4. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Szentlőrinc 0-3 (0-1)

Karcagi SC-Vasas FC 1-0 (1-0)