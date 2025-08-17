Live
A Vasas újabb hatalmas pofont kapott, ezúttal az NB II újoncától kapott ki

Szerző képe
Origo
43 perce
NB IIVasasKarcag
A labdarúgó Merkantil Bank Liga negyedik fordulójában a Vasas 1-0-ra kikapott az újonc Karcag otthonában. Az újonccsapat „győztes gólját” a Vasas védője, Baráth Botond szerezte.

A vasárnap délutáni találkozót egyetlen gólját a Vasas védője, Baráth Botond szerezte. Az első félidő végén egy karcagi szögletkombináció végén Kovalovszki Máté megpattant lövése a kapufán csattant, onnan pedig Baráthra vágódott a labda, a Vasas védőjéről pedig a kapuba csorgott a játékszer.

Vasas, Karcag
A Vasas továbbra is döcög az NB II-ben
Fotó: Vasas FC/Facebook

​A Vasas másodszor kapott ki

A feljutásra esélyesnek tartott Vasas a Csákvár elleni hazai vereség után az idény során másodszor szenvedett vereséget, győzelmével pedig a Karcag meg is előzte a tabellán az angyalföldi csapatot.

Elveszítette veretlenségét a Mezőkövesd, mégpedig hazai pályán, miután a vasárnapig nyeretlen Szentlőrinc három gólt is szerzett.

Merkantil Bank Liga, 4. forduló:
Mezőkövesd Zsóry FC-Szentlőrinc 0-3 (0-1)
Karcagi SC-Vasas FC 1-0 (1-0)

