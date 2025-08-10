Vépi Péter legelhíresültebb nyilatkozata így hangzott: „Soha nem adtam, de nem is kértem kegyelmet!” Erre a vele készült, Magyar Nemzeten megjelent interjúban is visszaemlékezett a Ferencváros legendás védője.

Az FTC-legenda Vépi Péter tavaly októberben ünnepelte a 75. születésnapját

Fotó: Mirkó István

„Ezt valóban mondtam, de csak a pályára volt érvényes. Civilben olyan békés ember vagyok, hogy a legyet sincs szívem agyonütni. A futball volt az életem, mindig győzni akartam, és mindig meg is tettem érte mindent. Itthon valóban olyanokat mondtak és írtak rólam, hogy Bene Ferin táncot jártam, meg kegyetlenül játszom, ám amikor az U23-as Európa-bajnokság selejtezőjén Hollandiában játszottunk, a meccs után a helyi lapok azt írták, a hollandokkal keménységben csak Vépi tudta felvenni a versenyt.

Az biztos, hogy az Újpest- vagy Honvéd-drukkerek nem tartottak puhának,

de nekem az volt a lényeg, hogy megoldjam mondjuk Bene vagy Fazekas Laci semlegesítését, és ezt többnyire meg is tettem."

Vépi Péter a szintén FTC-legenda Dalnoki Jenő kijelentéséről

Dalnoki Jenő ismertté vált kijelentése – miszerint tizenegy Vépi Péterrel simán bajnokságot nyerne – azonban nem csupán az imént említettekre vonatkozott.

„Ő arra is gondolt, hogy ha mindenki, a legnagyobb tehetségek is úgy készülnének a meccsekre, annyira csak a futballra összpontosítanának, mint én, akkor komoly eredményeket érne el. Egyszerű szürke eminenciás voltam a Fradiban, de nem biztos, hogy aki nálam sokkal jobban tudott futballozni, megtett annyit a sikerért, mint én – nyilatkozta Vépi Péter. – Ő (Dalnoki Jenő – a szerk.) is képletesen szólva meghalt volna a Fradiért. Én még ifista voltam, amikor egyszer a tartalékcsapatban együtt játszottunk, és úgy lerúgtak, hogy ölben vittek le a pályáról.

Jenő bácsi odajött hozzám, és megkérdezte: »Öcsi, ki bántott?« Mondtam, hogy tizenegyes számú bácsi. Ő bólintott, majd, mire beértem az öltözőbe, már hozták be az ellenfél tizenegyesét, szintén ölben…

Vépi Péter büszke a magyar válogatottal szerzett olimpiai ezüstéremre

Fotó: Mirkó István

Mi történt a müncheni olimpia döntőjében? – itt a válasz

Az interjúból kiderült az is, hogyan lett Vépi Péterből futballista, és miért éppen a Ferencvárosban jelentkezett tízévesen a toborzóra. Beszél arról is, mit jelent a fradizmus, hogyan kapott helyett a bombaerős felnőttcsapatban, és miként múlt el a lábfájása, amikor megtudta, meghívták a válogatottba. Ott lehetett a müncheni olimpián is, ahol minden meccsen játszott, és büszke az ott szerzett ezüstéremre. A döntőről egyszer Juhász Péter elmesélte, hogy mivel ő beszélt szláv nyelven, megbeszélte a lengyelekkel a döntetlent, amivel az akkori szabályok szerint mindkét csapat olimpiai bajnok lett volna, ám Illovszky Rudolf szövetségi kapitány megtiltotta az egyezséget.

„Én úgy tudom, más miatt hiúsult meg a döntetlen, de ez mindegy már. A szünetben egy-nullra vezettünk, a lengyelek világklasszis szélsője, Robert Gadocha volt az emberem, és két ujját keresztbe téve mutatta, jó az iksz.

Aztán, amikor már ők vezettek kettő egyre, közülünk mutatták ugyanezt a többi lengyelnek, de akkor már ők rázták a fejüket."

Az interjú második felében Vépi Péter elárulta, mi a legfájóbb pont a pályafutásában, miért hagyta abba fiatalon a játékot, és hogyan alakult az edzői karrierje. Hozzátette, a fájó lábai miatt ritkán jár meccsre, de a tévében azért nézi a Fradit és szurkol a csapatnak.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.