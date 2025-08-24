Live
A labdarúgó Merkantil Bank Liga 5. fordulójában a Videoton 2-0-ra legyőzte a Békéscsaba együttesét a Sóstói Stadionban. A Boér Gábor vezette Vidi ezzel megszerezte első győzelmét az idei szezonban.

A tavasszal az élvonalból huszonöt év után kiesett Vidi két-két vereséggel és döntetlennel kezdte a szezont, és a forduló előtt az utolsó előtti, kieső helyen szerénykedett. Boér Gábor együttese aztán a lila-fehérek ellen Varga Roland és Dékei Márk találataival kétgólos győzelmet aratott. 

Vidi, Varga Roland
A korábbi válogatott Varga Rolandnak remek meccse volt a Vidiben 
Fotó: vidi.hu

Varga Roland vezérletével nyert a Vidi

A Ferencvárossal négy, az ETO FC Győrrel egy NB I-es bajnoki címet szerző huszonnégyszeres válogatott Varga Roland büntetőből szerzett vezetést, majd a második félidőben gólpasszt adott.

A múlt heti, hazai pályán elszenvedett csúfos vereség (0-3) után a Mezőkövesd idegenben javított, Csertői Aurél vezetőedző együttese a Soroksár otthonában győzött 5-1-re, és visszazárkózott az élmezőnybe.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia maradt az egyetlen veretlen csapat a mezőnyben. Aczél Zoltán vezetőedző tanítványai a Kozármislenyt győzték le és három győzelemmel, valamint két döntetlennel a második helyre lépett előre a tabellán.

 

