Szerdán este kilenc órától rendezik az európai Szuperkupa-döntőt, melyen a BL-győztes Paris Saint-Germain csap majd az össze az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel az udinei Friuli Stadionban. A párizsi csapatban azonban nem lesz ott a világ legjobb kapusa díjra is jelölt Gianluigi Donnarumma, aki minden bizonnyal távozik a klubtól.

A világ legjobb kapusa díjra jelölt Gianluigi Donnarumma távozhat a PSG-től

Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images via AFP

A TNT Sports értesülése szerint a 26 éves Európa-bajnok kapus kikerült a Paris Saint-Germain keretéből, azonban az UEFA honlapján Donnarumma ott van még a párizsi játékosok listáján.

Távozik Párizsból a világ legjobb kapusa?

Gianluigi Donnarummának elképesztő szezonja volt. A Paris Saint-Germainnel bajnokságot, Francia Kupát, valamint Bajnokok Ligáját nyert, a triplázás mellett pedig bejutott csapatával a klubvilágbajnokság döntőjébe is.

Az olasz kapusnak jövő nyáron lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, a hosszabbításról pedig nem tudott megállapodni a klubbal. Donnarumma helyzetével Fabrizio Romano is elkezdett foglalkozni. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy honfitársa távozása 100%-osan biztos, ugyanis megromlott a kapcsolata a PSG vezetőségével.

🚨🔴🔵 Gigio Donnarumma will leave Paris St Germain for sure, most likely this or eventually next summer.



The relationship is completely broken after club decide to exclude Gigio from their squad for Super Cup.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Understand Premier League is the most likely destination. pic.twitter.com/6d2YxOF7lu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Nem mellesleg a párizsi csapat szombaton bejelentette, hogy 40 millió euróért leigazolta a Lille kapusát, a 23 éves Lucas Chevalier-t, aki első számú kapusnak érkezett a Paris Saint-Germainbe.

Romano kiemelte, hogy Donnarumma vagy jövőre távozik szabadon igazolható játékosként, vagy még idén nyáron értékesíti a klub. Mindenesetre érdeklődőkben nincs hiány. Állítólag több Premier League-klub is szívesen szerződtetné a 196 centis kapust.