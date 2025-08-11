Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz válogatott Gianluigi Donnarumma kikerült a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain európai Szuperkupa-döntőre készülő keretéből. A világ legjobb kapusa díjra is jelölt olasz hálóőr minden bizonnyal távozik a PSG-től a nyári átigazolási időszakban.

Szerdán este kilenc órától rendezik az európai Szuperkupa-döntőt, melyen a BL-győztes Paris Saint-Germain csap majd az össze az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel az udinei Friuli Stadionban. A párizsi csapatban azonban nem lesz ott a világ legjobb kapusa díjra is jelölt Gianluigi Donnarumma, aki minden bizonnyal távozik a klubtól. 

világ legjobb kapusa, ATLANTA, GEORGIA - JULY 05: Gianluigi Donnarumma #1 of Paris Saint-Germain reacts after colliding with Jamal Musiala #42 of FC Bayern Munchen (not pictured) during the FIFA Club World Cup 2025 quarter-final match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Mercedes-Benz Stadium on July 05, 2025 in Donnarumma, Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A világ legjobb kapusa díjra jelölt Gianluigi Donnarumma távozhat a PSG-től
Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images via AFP

A TNT Sports értesülése szerint a 26 éves Európa-bajnok kapus kikerült a Paris Saint-Germain keretéből, azonban az UEFA honlapján Donnarumma ott van még a párizsi játékosok listáján. 

Távozik Párizsból a világ legjobb kapusa?

Gianluigi Donnarummának elképesztő szezonja volt. A Paris Saint-Germainnel bajnokságot, Francia Kupát, valamint Bajnokok Ligáját nyert, a triplázás mellett pedig bejutott csapatával a klubvilágbajnokság döntőjébe is. 

Az olasz kapusnak jövő nyáron lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, a hosszabbításról pedig nem tudott megállapodni a klubbal. Donnarumma helyzetével Fabrizio Romano is elkezdett foglalkozni. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy honfitársa távozása 100%-osan biztos, ugyanis megromlott a kapcsolata a PSG vezetőségével. 

Nem mellesleg a párizsi csapat szombaton bejelentette, hogy 40 millió euróért leigazolta a Lille kapusát, a 23 éves Lucas Chevalier-t, aki első számú kapusnak érkezett a Paris Saint-Germainbe. 

Romano kiemelte, hogy Donnarumma vagy jövőre távozik szabadon igazolható játékosként, vagy még idén nyáron értékesíti a klub. Mindenesetre érdeklődőkben nincs hiány. Állítólag több Premier League-klub is szívesen szerződtetné a 196 centis kapust. 

  • kapcsolódó cikkek:
Musiala üzent Donnarummának a horrorsérülése után
A horrorsérülést okozó Donnarumma ügynöke visszaszólt Neuernek
A Bayern München játékosai berontottak a PSG öltözőjébe a horrorsérülés után
Ezek a szexi bombázók szurkolnak a BL-döntő hőseinek – képek
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!