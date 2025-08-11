Szerdán este kilenc órától rendezik az európai Szuperkupa-döntőt, melyen a BL-győztes Paris Saint-Germain csap majd az össze az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel az udinei Friuli Stadionban. A párizsi csapatban azonban nem lesz ott a világ legjobb kapusa díjra is jelölt Gianluigi Donnarumma, aki minden bizonnyal távozik a klubtól.
A TNT Sports értesülése szerint a 26 éves Európa-bajnok kapus kikerült a Paris Saint-Germain keretéből, azonban az UEFA honlapján Donnarumma ott van még a párizsi játékosok listáján.
Gianluigi Donnarummának elképesztő szezonja volt. A Paris Saint-Germainnel bajnokságot, Francia Kupát, valamint Bajnokok Ligáját nyert, a triplázás mellett pedig bejutott csapatával a klubvilágbajnokság döntőjébe is.
Az olasz kapusnak jövő nyáron lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, a hosszabbításról pedig nem tudott megállapodni a klubbal. Donnarumma helyzetével Fabrizio Romano is elkezdett foglalkozni. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy honfitársa távozása 100%-osan biztos, ugyanis megromlott a kapcsolata a PSG vezetőségével.
Nem mellesleg a párizsi csapat szombaton bejelentette, hogy 40 millió euróért leigazolta a Lille kapusát, a 23 éves Lucas Chevalier-t, aki első számú kapusnak érkezett a Paris Saint-Germainbe.
Romano kiemelte, hogy Donnarumma vagy jövőre távozik szabadon igazolható játékosként, vagy még idén nyáron értékesíti a klub. Mindenesetre érdeklődőkben nincs hiány. Állítólag több Premier League-klub is szívesen szerződtetné a 196 centis kapust.