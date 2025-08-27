Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Predrag Mijatovics felkavarta az állóvizet. Mint ismert, a Real Madrid 3–0-s győzelmet aratott idegenben az újonc Real Oviedo otthonában a La Ligában, ám a találkozó után nem a remek eredmény, hanem ismét Vinícius Júnior került a középpontba. A 25 éves brazil támadó ugyan góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez, viselkedésével mégis nagy felháborodást keltett – klubon belül és kívül egyaránt, amely után Mijatovics, aki a Real Madrid sportigazgatója is volt, már a kirúgását követeli.

Vinícius Júnior a mérkőzés alatt több alkalommal is ingerülten reagált a hazai szurkolók megjegyzéseire, ám a legnagyobb visszhangot az a pillanat váltotta ki, amikor a közönség felé két ujját mutatta.

Vinícius Júnior, Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos Tartiere on August 24, 2025 in Oviedo, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Vinícius Júnior botrányai egyre kellemetlenebbek a Real Madrid számára
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mijatovics Vinícius Júnior távozását sürgeti  

Sokan úgy értelmezték a gesztust, hogy az Oviedo szurkolóit a másodosztállyal gúnyolta – különösen érzékeny pont, hiszen a klub hosszú évek után idén nyáron tért vissza a La Ligába.  

A botrányos megnyilvánulások – volt, hogy Kylian Mbappé fogta be a balhézó Vinícius Júnior száját – végül egy Real-legendát is megszólalásra késztetett. Predrag Mijatovics, a klub korábbi sportigazgatója és BL-győztes játékosa élesen kritizálta a brazilt a Cadena SER „El Larguero” című műsorában.  

Vinícius tehetséges futballista, de olyan módon motiválja magát, hogy harcba száll mindenkivel. Ez a viselkedés egyszerűen nem illik a Real Madridhoz. El kell gondolkodni rajta, hogy valóban megéri-e így a csapatban tartani

 – fogalmazott a montenegrói szakember.  

Mijatovics hozzátette: Xabi Alonso, a Real új vezetőedzője másfajta hozzáállást követel játékosaitól. 

„Xabi világosan kimutatta, hogy olyan futballistákra van szüksége, akik mindkét lábbal a földön állnak. Vinícius Ancelotti alatt kirobbanthatatlan volt, de Xabit nem érdekli, mi történt a múltban” – hangsúlyozta.  

A szakember azt is kiemelte, hogy a Rodrygóval való rivalizálás akár hasznára is válhat a csapatnak, de jelenleg a fiatalabb brazil élvezi edzője nagyobb bizalmát.  

Mijatovics szavai egyértelmű üzenetként értelmezhetők a madridi vezetőség felé: amennyiben Vinícius nem változtat magatartásán, érdemes lehet fontolóra venni nyári eladását – még annak ellenére is, hogy képességei alapján bármely topcsapatan elférne. 

Mijatovics 2006-tól három évig a Real Madrid sportigazgatója is volt, ami még súlyosabbá teszi a véleményét.

Szintet lépett a sportvilág álompárja: eljegyezték a világhírű amerikai énekesnőt
A Real Madrid ötszörös BL-győztes legendája a Bundesligába igazolt
Mbappé fogta be a botrányosan hisztiző Vinícius Júnior száját
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!