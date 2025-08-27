Vinícius Júnior a mérkőzés alatt több alkalommal is ingerülten reagált a hazai szurkolók megjegyzéseire, ám a legnagyobb visszhangot az a pillanat váltotta ki, amikor a közönség felé két ujját mutatta.

Vinícius Júnior botrányai egyre kellemetlenebbek a Real Madrid számára

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mijatovics Vinícius Júnior távozását sürgeti

Sokan úgy értelmezték a gesztust, hogy az Oviedo szurkolóit a másodosztállyal gúnyolta – különösen érzékeny pont, hiszen a klub hosszú évek után idén nyáron tért vissza a La Ligába.

A botrányos megnyilvánulások – volt, hogy Kylian Mbappé fogta be a balhézó Vinícius Júnior száját – végül egy Real-legendát is megszólalásra késztetett. Predrag Mijatovics, a klub korábbi sportigazgatója és BL-győztes játékosa élesen kritizálta a brazilt a Cadena SER „El Larguero” című műsorában.

Vinícius tehetséges futballista, de olyan módon motiválja magát, hogy harcba száll mindenkivel. Ez a viselkedés egyszerűen nem illik a Real Madridhoz. El kell gondolkodni rajta, hogy valóban megéri-e így a csapatban tartani

– fogalmazott a montenegrói szakember.

Mijatovics hozzátette: Xabi Alonso, a Real új vezetőedzője másfajta hozzáállást követel játékosaitól.

„Xabi világosan kimutatta, hogy olyan futballistákra van szüksége, akik mindkét lábbal a földön állnak. Vinícius Ancelotti alatt kirobbanthatatlan volt, de Xabit nem érdekli, mi történt a múltban” – hangsúlyozta.

A szakember azt is kiemelte, hogy a Rodrygóval való rivalizálás akár hasznára is válhat a csapatnak, de jelenleg a fiatalabb brazil élvezi edzője nagyobb bizalmát.

Mijatovics szavai egyértelmű üzenetként értelmezhetők a madridi vezetőség felé: amennyiben Vinícius nem változtat magatartásán, érdemes lehet fontolóra venni nyári eladását – még annak ellenére is, hogy képességei alapján bármely topcsapatan elférne.

Mijatovics 2006-tól három évig a Real Madrid sportigazgatója is volt, ami még súlyosabbá teszi a véleményét.