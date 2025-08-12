Vinícius Júnior esetleges távozása évek óta téma a nemzetközi sajtóban. Az eddigi hírek arról szóltak, hogy Szaúd-Arábiából őrült összegekkel csábítják a brazil támadót, ám most egy egészen újkeletű fejemény látott napvilágot.

Vinícius Júnior klubváltása maga lenne a szenzáció

Vinícius Júnior a Manchester Cityben?

A brazil válogatott szélső még nem írta alá új szerződését a Reallal, bár a két fél már megállapodott egymással a feltételekről, de Vinícius azt kérte, hogy legalább annyi, vagy még több legyen a fizetése, mint Kylian Mbappénak.

A legfrissebb hírek most arról szólnak, hogy a kétszeres BL-győztes klasszis titokban a Premier League egyik legerősebb klubjával, a Manchester Cityvel folytat tárgyalásokat.

Pep Guardiola együttese a Real másik brazil sztárját, Rodrygót is kiszemelte magának, és állítólag Vinícius is nyitott a váltásra,

ám a Cityt pénzügyi szabályok megsértésével vádolja a Premier League, ez pedig komoly akadályt jelenthet a transzfer létrejöttében.

A Real Madrid nem valószínű, hogy könnyen lemondana egyik legnagyobb sztárjáról, bár az üzletet elősegítheti az, hogy a spanyolok az aranylabdás Rodrit már régóta meg akarják szerezni a Citytől. Vinícius a világ egyik legjobbja a posztján, de rendkívül nehezen kezelhető játékos. Jelenleg még csak 25 éves, tehát a Real most rengeteg pénzt kaphat érte, amennyiben az eladása mellett dönt, persze Rodri bevonása átrajzolhatja a feltételeket. Az Eb-győztes spanyol középpályás szerződtetésében is van némi kockázat, hiszen a 29 éves klasszis szinte a teljes előző idényt kihagyta, ráadásul ismét megsérült, így szeptemberig biztosan nem láthatják a pályán a szurkolók kilencven percet játszani.

