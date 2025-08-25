Vinícius Júnior ezúttal csak kispados volt a Real Madridban, amely az európai Aranycipős Kylian Mbappé góljával a 37. percben vezetést szerzett. A folytatásban Xabi Alonso együttese kontrollálta a játékot, de igazán komoly helyzeteket nem tudott kialakítani. A találkozó képe akkor változott meg, amikor a 63. percben Vinícius Júnior váltotta Rodrygót.

Mbappé fogta be a magyarázó Vinícius Júnior száját

Fotó: Cesar Manso/AFP

A brazil támadó a 80. percben műesés miatt kapott sárga lapot, ezt követően pedig hosszan magyarázott Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőnek. Ezt követően gólpasszt adott Mbappénak, majd úgy ünnepeltette magát, mint ha ő lőtte volna a gólt, ráadásul ismét elkezdett magyaráznia bírónak, így a gólszerző Mbappé ünneplés helyett inkább Viníciushoz szaladt, és szó szerint befogta a száját, nehogy kiállítás legyen belőle.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy Vinícius Júnior amiatt is feszültséget mutatott, hogy már a kispadon ülve is kifütyülte őt az oviedói közönség, ezért később a pályán a szurkolók miatt is bosszankodott – a 93. percben született gólja után is mutogatott, és ezt a képet megosztotta éjjel az Instagram oldalán is.

Xabi Alonso, a Real Madrid edzője a lefújást követő sajtótájékoztatóján nem szeretett volna Vinícius Júnior viselkedéséről beszélni, azt azonban kiemelte, hogy a csapata érdekében döntött amellett, hogy nem kezdette a brazilt, aki végül csereként vállalt fontos szerepet a győzelemben. A baszk szakember Mbappéval kapcsolatban elárulta, a francia játékos a klubvilágbajnokság óta négy kilogrammot hízott (előtte a betegsége miatt lefogyott), de ezzel együtt fejlődött és kiváló formában van.