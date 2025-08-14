Live
A Manchester United legendás csatárát 2024 januárjában, 83 nappal a kinevezése után menesztették a Birmingham Citytől. A klub résztulajdonosa, az NFL-legenda Tom Brady korábban megkérdőjelezte a kirúgott Wayne Rooney munkamorálját, aki szerint ez igazságtalan kritika volt vele szemben.

Az angol válogatott korábbi csapatkapitánya az új podcastjében, a The Wayne Rooney Show-ban elevenítette fel a történteket, és arra panaszkodott, hogy nagyon csalódott Tom Brady igazságtalan megjegyzése miatt.

Wayne Rooney former footballer during the UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg match between FC Internazionale Milano and FC Barcelona at Giuseppe Meazza Stadium on May 6, 2025 in Milan, Italay. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Wayne Rooney nem volt túl sikeres a Birmingham City vezetőedzőjeként
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Wayne Rooney szerint Tom Brady igazságtalan volt vele

Az NFL legendája, Tom Brady, aki 2023 augusztusában lett kisebbségi tulajdonos a Birmingham Citynél, egy dokumentumfilmben kérdőjelezte meg Rooney hozzáállását a klubnál végzett munkájával kapcsolatban. A Manchester United korábbi sztárcsatára mindössze 83 napig dolgozott az együttesnél, mielőtt menesztették a posztjáról. 

Azt hiszem, Tom egyszer bejött egy meccs előtti napon, de nem hiszem, hogy annyira értett volna a focihoz. De azt tudjuk, hogy keményen dolgozik, ehhez nagyon is ért. A foci viszont nem az NFL, amely három hónapig zajlik. 

A játékosoknak is szükségük van pihenésre, de szerintem nagyon igazságtalan, ahogy ezt a helyzetet bemutatta” – mondta Rooney a podcast-műsorában.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - AUGUST 08: Former NFL player Tom Brady speaks during his statue unveiling ceremony prior to the NFL Preseason 2025 game between Washington Commanders and New England Patriots at Gillette Stadium on August 08, 2025 in Foxborough, Massachusetts. Billie Weiss/Getty Images/AFP (Photo by Billie Weiss / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tom Brady kemény kritikával illette Wayne Rooneyt
Fotó: BILLIE WEISS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az angol másodosztályban szereplő Birminghamnél Rooney csak 15 meccs erejéig ült a kispadon, az egykori csatár szerint akkoriban káosz uralkodott a klubnál.

Amikor Birminghambe kerültem, a csapat valóban zűrzavaros állapotban volt. 

Ezért a játékosok nem igazán voltak olyanok, akik előre tudták volna vinni a klubot” – árulta el a Manchester United gólrekordere, aki azért hozzátette, hogy nagyon tiszteli Bradyt.

„Figyelj, nagyon tisztelem Tom Bradyt. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb sportolója, és úgy tűnik, hogy a Birmingham most jó úton jár. Szerintem azt tették, amit kellett: elengedték azokat a játékosokat, akiket el kellett engedniük” – jelentette ki a 39 éves sztár.

Ugyanebben a dokumentumfilmben, amelyben Rooney elkötelezettségét kérdőjelezte meg, Brady a katasztrofális 2023/2024-es szezonban szereplő birminghami játékosokat is keményen bírálta, lustának nevezve őket.

