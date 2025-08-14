Az angol válogatott korábbi csapatkapitánya az új podcastjében, a The Wayne Rooney Show-ban elevenítette fel a történteket, és arra panaszkodott, hogy nagyon csalódott Tom Brady igazságtalan megjegyzése miatt.

Wayne Rooney nem volt túl sikeres a Birmingham City vezetőedzőjeként

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Wayne Rooney szerint Tom Brady igazságtalan volt vele

Az NFL legendája, Tom Brady, aki 2023 augusztusában lett kisebbségi tulajdonos a Birmingham Citynél, egy dokumentumfilmben kérdőjelezte meg Rooney hozzáállását a klubnál végzett munkájával kapcsolatban. A Manchester United korábbi sztárcsatára mindössze 83 napig dolgozott az együttesnél, mielőtt menesztették a posztjáról.

Azt hiszem, Tom egyszer bejött egy meccs előtti napon, de nem hiszem, hogy annyira értett volna a focihoz. De azt tudjuk, hogy keményen dolgozik, ehhez nagyon is ért. A foci viszont nem az NFL, amely három hónapig zajlik.

A játékosoknak is szükségük van pihenésre, de szerintem nagyon igazságtalan, ahogy ezt a helyzetet bemutatta” – mondta Rooney a podcast-műsorában.

Tom Brady kemény kritikával illette Wayne Rooneyt

Fotó: BILLIE WEISS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az angol másodosztályban szereplő Birminghamnél Rooney csak 15 meccs erejéig ült a kispadon, az egykori csatár szerint akkoriban káosz uralkodott a klubnál.

Amikor Birminghambe kerültem, a csapat valóban zűrzavaros állapotban volt.

Ezért a játékosok nem igazán voltak olyanok, akik előre tudták volna vinni a klubot” – árulta el a Manchester United gólrekordere, aki azért hozzátette, hogy nagyon tiszteli Bradyt.

„Figyelj, nagyon tisztelem Tom Bradyt. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb sportolója, és úgy tűnik, hogy a Birmingham most jó úton jár. Szerintem azt tették, amit kellett: elengedték azokat a játékosokat, akiket el kellett engedniük” – jelentette ki a 39 éves sztár.

Ugyanebben a dokumentumfilmben, amelyben Rooney elkötelezettségét kérdőjelezte meg, Brady a katasztrofális 2023/2024-es szezonban szereplő birminghami játékosokat is keményen bírálta, lustának nevezve őket.

