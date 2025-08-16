A magyarok közül ezúttal Gulácsi Péter csak a kispadon kezdett, de kezdő volt Willi Orbán, akit az RB Leipzig új vezetőedzője, Ole Werner megfosztott csapatkapitányi tisztségétől az új szezon előtt.

Willi Orbán remekelt a Lipcse kupameccsén

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Az RB Leipzig négy évvel ezelőtt ugyancsak a Sandhausen ellen kezdte meg szereplését a Német Kupában, amit aztán végül meg is nyert. Az akkor még másodosztályban vitézkedő hazaiak ellen 4-0-s siker született, többek között Willi Orbán és a Lipcsei színeiben debütáló Szoboszlai Dominik is betalált.

Willi Orbán gól és gólpassz, parádésan kezdte a szezont

Gyors gólváltással indult a meccs, a Sandhausen vezető találatára a nyáron igazolt elefántcsontparti szélső, Yan Diomande válaszolt Willi Orbán passzát követően. Bár a vendégek nyomasztó fölényben játszottak, a 18. percben mégis a negyedosztályú csapat került ismét előnybe, miután egy védelmi hibát Jahn Herrmann használt ki. Nem sokáig kellett várni az RB Leipzig újabb válaszára, ugyanis a 23. percben Xavi Simons szabadrúgása után Willi Orbán közelről fejelt két védő gyűrűjében a léc alá. Az 58-szoros magyar válogatott védő gólja ide kattintva tekintve meg!

A folytatásban is a lipcseiek domináltak, de igazán komoly veszélyt sokáig nem tudtak jelenteni a hazaiak kapujára. Aztán a 79. percben a csereként beállt Ezechiel Banzuzi góljával fordítani tudott a Leipzig, majd a végeredményt Xavi Simons állította be a hosszabbításban. A Lipcse így végül a vártnál kissé nehezebben, de megoldotta a kötelező feladatot, és bejutott a Német Kupa második fordulójába.

Kapcsolódó cikkek: