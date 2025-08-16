Live
Az RB Leipzig a vártnál nehezebben, hátrányból fordítva 4-2-re nyert a negyedosztályú SV Sandhausen csapata ellen a Német Kupában, így bejutott a legjobb 32 csapat közé. A Lipcse hőse ezúttal a magyar válogatott Willi Orbán volt, aki góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

A magyarok közül ezúttal Gulácsi Péter csak a kispadon kezdett, de kezdő volt Willi Orbán, akit az RB Leipzig új vezetőedzője, Ole Werner megfosztott csapatkapitányi tisztségétől az új szezon előtt.

Willi Orbán of RB Leipzig looks on during the 1. Bundesliga match between RB Leipzig and TSG Hoffenheim at Red Bull arena, Leipzig, Germany on April 5, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Willi Orbán remekelt a Lipcse kupameccsén
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Az RB Leipzig négy évvel ezelőtt ugyancsak a Sandhausen ellen kezdte meg szereplését a Német Kupában, amit aztán végül meg is nyert. Az akkor még másodosztályban vitézkedő hazaiak ellen 4-0-s siker született, többek között Willi Orbán és a Lipcsei színeiben debütáló Szoboszlai Dominik is betalált.

Willi Orbán gól és gólpassz, parádésan kezdte a szezont

Gyors gólváltással indult a meccs, a Sandhausen vezető találatára a nyáron igazolt elefántcsontparti szélső, Yan Diomande válaszolt Willi Orbán passzát követően. Bár a vendégek nyomasztó fölényben játszottak, a 18. percben mégis a negyedosztályú csapat került ismét előnybe, miután egy védelmi hibát Jahn Herrmann használt ki. Nem sokáig kellett várni az RB Leipzig újabb válaszára, ugyanis a 23. percben Xavi Simons szabadrúgása után Willi Orbán közelről fejelt két védő gyűrűjében a léc alá. Az 58-szoros magyar válogatott védő gólja ide kattintva tekintve meg!

A folytatásban is a lipcseiek domináltak, de igazán komoly veszélyt sokáig nem tudtak jelenteni a hazaiak kapujára. Aztán a 79. percben a csereként beállt Ezechiel Banzuzi góljával fordítani tudott a Leipzig, majd a végeredményt Xavi Simons állította be a hosszabbításban. A Lipcse így végül a vártnál kissé nehezebben, de megoldotta a kötelező feladatot, és bejutott a Német Kupa második fordulójába.

