Az RB Leipzig hivatalosan is bejelentette, hogy a 2025/26-os szezonban is Gulácsi Péter lesz a csapat első számú kapusa, viszont a szezon első tétmeccsén Maarten Vandvoordt fog a kapuban állni. Ole Werner vezetőedző egy másik kényes ügyben is döntést hozott, ami a lipcseiek másik magyar válogatott focistáját, Willi Orbánt érinti.

Willi Orbán rossz hírt kapott a Lipcse edzőjétől

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Megfosztották Willi Orbánt a csapatkapitányi tisztségtől

A szakember a negyedosztályú Saundhausen elleni Német Kupa mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján közölte, hogy a jövőben már nem Willi Orbán lesz az együttes csapatkapitánya, hanem a német válogatott balhátvéd, David Raum.

„David Raum nemcsak Sandhausen ellen viseli majd a csapatkapitányi karszalagot, hanem az egész szezonban. Több játékosnak szeretnénk nagyobb felelősséget adni, és azért döntöttem David mellett, mert erre a szerepre született. Úgy gondolom, megtestesíti mindazt, amit a csapattól látni akarunk: a sikeréhséget és az agresszivitást” – fogalmazott a Lipcse új edzője.

Raum helyettese az osztrák Xaver Schlager lesz, ám Ole Werner a jövőben is számít Orbánra a védelemben, ugyanis az együttes négytagú tanácsában továbbra is helye van a 32 éves rutinos magyar védőnek, aki 2023 óta két ízben látta el a csapatkapitányi teendőket.

Gulácsi szerződése 2026 nyarán jár le a Leipzignél, míg Orbánnak 2027 júliusáig szól a megállapodása.

Kapcsolódó cikkek: