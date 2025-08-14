Live
Ole Werner, a Bundesligában szereplő RB Leipzig vezetőedzője több változtatást is eszközölt a 2025/26-os szezon előtt. Mindezek Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is érintették, de csak az egyikőjüknek volt oka az örömre.

Az RB Leipzig hivatalosan is bejelentette, hogy a 2025/26-os szezonban is Gulácsi Péter lesz a csapat első számú kapusa, viszont a szezon első tétmeccsén Maarten Vandvoordt fog a kapuban állni. Ole Werner vezetőedző egy másik kényes ügyben is döntést hozott, ami a lipcseiek másik magyar válogatott focistáját, Willi Orbánt érinti.

Willi Orbán 12 August 2025, Saxony, Leipzig: Soccer: Bundesliga, public training RB Leipzig at the Red Bull Academy. Player Willi Orbán (RB Leipzig) takes part in training. Photo: Jan Woitas/dpa (Photo by JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Willi Orbán rossz hírt kapott a Lipcse edzőjétől
Fotó: JAN WOITAS / DPA

Megfosztották Willi Orbánt a csapatkapitányi tisztségtől

A szakember a negyedosztályú Saundhausen elleni Német Kupa mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján közölte, hogy a jövőben már nem Willi Orbán lesz az együttes csapatkapitánya, hanem a német válogatott balhátvéd, David Raum.

„David Raum nemcsak Sandhausen ellen viseli majd a csapatkapitányi karszalagot, hanem az egész szezonban. Több játékosnak szeretnénk nagyobb felelősséget adni, és azért döntöttem David mellett, mert erre a szerepre született. Úgy gondolom, megtestesíti mindazt, amit a csapattól látni akarunk: a sikeréhséget és az agresszivitást”fogalmazott a Lipcse új edzője.

Raum helyettese az osztrák Xaver Schlager lesz, ám Ole Werner a jövőben is számít Orbánra a védelemben, ugyanis az együttes négytagú tanácsában továbbra is helye van a 32 éves rutinos magyar védőnek, aki 2023 óta két ízben látta el a csapatkapitányi teendőket.

Gulácsi szerződése 2026 nyarán jár le a Leipzignél, míg Orbánnak 2027 júliusáig szól a megállapodása.

