Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Új csodafegyvert teszteltek az oroszok - elképesztő, amit tud

Link másolása
Vágólapra másolva!
Németországban Florian Wirtzet választották az előző szezon legjobb labdarúgójának. A Leverkusen egykori klasszisa a vasárnapi angol Szuperkupa-döntőben is parádézott, Wirtz a Liverpool legjobbja volt.

A Kicker című német szaklap által életre hívott díjnál a Német Sportújságírók Szövetségének (VDS) tagjai voksolhattak bárkire a Bundesligában szereplő játékosok, illetve a légiósként futballozó németek közül is. A 22 éves Wirtz nagy fölénnyel nyert, a 608 szavazat közül 191-et bezsebelve végzett az élen a Bayern Münchent erősítő francia Michael Olise (81), a stuttgarti Nick Woltemade (71) és bajnoktól távozó legendás Thomas Müller (70) előtt.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (L) and Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez warm up ahead of the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Florian Wirtz és Kerkez Milos egyaránt hatalmas fogása a Liverpoolnak
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A német válogatott Wirtz tavaly veretlenül lett bajnok a Bayer Leverkusennel, amellyel az elmúlt idényben második helyen zárt, majd nyáron a Premier League bajnokához, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolhoz igazolt 116 millió fontért.

Nem tudok elképzelni méltóbb utódot

 - mondta Wirtzről az előző évi győztes, az azóta már visszavonult Toni Kroos.

Wirtz a vasárnapi, Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-döntőben is remekelt. A Liverpool ugyan a 2-2-es rendes játékidő után büntetőkkel kikapott, a This Is Anfield weboldal a meccs legjobbjának (10/9) választotta.

Wirtz rögtön berobbanhat Angliában

Kiemelve, hogy mindenhol ott volt a pályán, labdabirtoklásnál rendre félelmet keltett az ellenfélben, gyorsan belerázódott a játékba, mesterien használta ki a területeket, kényszerítőkkel és erőteljes, lapos passzokkal bontotta meg a védelmet.

Segítette Hugo Ekitikét a széleken, majd gólpasszt is adott az újonc csapattársnak. A portál végül azt írta, hogy a német labdaművész akár egy történelmi, örökké emlékezetes idényt is produkálhat Liverpoolban.

  • Még több cikk
Szoboszlainál 8 évvel fiatalabb, de már kész Liverpool meghódítására a csapat csodagyereke
Szétszedték a Liverpool sztárját, Szoboszlai felemás osztályzatokat kapott
Szoboszlai a feleségének hálálkodott, és odaszúrt Kerkeznek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!