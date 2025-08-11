A Kicker című német szaklap által életre hívott díjnál a Német Sportújságírók Szövetségének (VDS) tagjai voksolhattak bárkire a Bundesligában szereplő játékosok, illetve a légiósként futballozó németek közül is. A 22 éves Wirtz nagy fölénnyel nyert, a 608 szavazat közül 191-et bezsebelve végzett az élen a Bayern Münchent erősítő francia Michael Olise (81), a stuttgarti Nick Woltemade (71) és bajnoktól távozó legendás Thomas Müller (70) előtt.

Florian Wirtz és Kerkez Milos egyaránt hatalmas fogása a Liverpoolnak

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A német válogatott Wirtz tavaly veretlenül lett bajnok a Bayer Leverkusennel, amellyel az elmúlt idényben második helyen zárt, majd nyáron a Premier League bajnokához, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolhoz igazolt 116 millió fontért.

Nem tudok elképzelni méltóbb utódot

- mondta Wirtzről az előző évi győztes, az azóta már visszavonult Toni Kroos.

Wirtz a vasárnapi, Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-döntőben is remekelt. A Liverpool ugyan a 2-2-es rendes játékidő után büntetőkkel kikapott, a This Is Anfield weboldal a meccs legjobbjának (10/9) választotta.

Wirtz rögtön berobbanhat Angliában

Kiemelve, hogy mindenhol ott volt a pályán, labdabirtoklásnál rendre félelmet keltett az ellenfélben, gyorsan belerázódott a játékba, mesterien használta ki a területeket, kényszerítőkkel és erőteljes, lapos passzokkal bontotta meg a védelmet.

Segítette Hugo Ekitikét a széleken, majd gólpasszt is adott az újonc csapattársnak. A portál végül azt írta, hogy a német labdaművész akár egy történelmi, örökké emlékezetes idényt is produkálhat Liverpoolban.