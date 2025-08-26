Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyáron a Liverpoolba érkezett német játékos egyelőre nem mutatta meg, hogy miért fizettek érte annyit a Vörösök, mint másért még sosem. Florian Wirtz tízesként lép pályára, azon a poszton, ahol az előző idényben Szoboszlai Dominik tűnt fel, ám a Bayer Leverkusentől érkezett középpályás kiszorította a magyar futballistát a tízes posztról. Ám amíg a magyar középpályás legutóbb jobbhátvédként is csapata egyik legjobbja volt a Newcastle United ellen, addig Wirtz elmarad a várakozásoktól.

Az egész Premier League legdrágább igazolása ezen a nyáron a német támadó középpályás volt eddig, akiért 125 millió eurót fizetett ki a Liverpool a Leverkusennek. Érthető, hogy hatalmasak az elvárások Florian Wirtz teljesítményével szemben, ám a fiatal német klasszis eddig nem tudott a középpontba kerülni, noha egyből megkapta a tízes posztot a kezdőben, amelyen az előző idényben sokszor Szoboszlai Dominik szerepelt. Ráadásul nem is akárhogyan, hiszen a Vörösök egyik legjobbja volt a bajnokságban. Mivel Wirtznek kell a hely a kezdőben, Szoboszlai a középpályán előbb hátrébb került, távolabb a kaputól, míg a Newcastle United ellen 3-2-e megnyert bajnokin pedig már jobbhátvédet játszott – és úgy is a Liverpool egyik legjobbja volt, főleg, hogy a zseniális átlépős megmozdulása is kellett a győztes gólhoz.

Florian Wirtz eddig mindössze egy gólpasszig jutott a Liverpoolban
Florian Wirtz eddig mindössze egy gólpasszig jutott a Liverpoolban
Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Wirtz varázslatai egyelőre váratnak magára

A Magyar Nemzet cikke szerint a 22 éves támadó középpályás azonban egyelőre nem igazolta eddigi három liverpooli tétmeccsén, hogy valóban érne 125 millió eurót. A Crystal Palace ellen elvesztett angol szuperkupa-meccsen legalább gólpasszt adott, ám a Premier League első két fordulójában se gól, se gólpassz nem került a neve mellé, ráadásul egyik meccsét sem játszotta végig eddig, miután nem alkotott maradandót. Ugyan fut, dolgozik becsülettel, de sokszor még nem hasznosan, mintha nem találná a helyét a csapatban.

Arrogánsnak jellemezte Szoboszlai Dominik riválisát Toni Kroos

Sokan azt hitték első olvasatra, hogy a német futball és a Real Madrid világbajnok és hatszoros BL-győztes legendája, Toni Kroos az arrogáns jelzőt Wirtz-cel kapcsolatban a személyiségéről mondta, ám ha valaki figyelmesen elolvasta Kroos nyilatkozatát, az rájött arra, ő ezt pozitívan értelmezi a Liverpool sztárjával kapcsolatban.

– Van benne egy kis, de hihetetlenül fontos adag arrogancia, amiből remélem, sosem veszít – fogalmazott Kroos. – Cristiano Ronaldo sem lett volna soha ennyire jó, és nem bírta volna el a média nyomását, az irreális elvárásokat vagy az ellenséges hangulatot idegen stadionokban, ha nem hitt volna abban, hogy ő a legjobb. Többek között ez a szinte elpusztíthatatlan hit a saját képességeiben tette őt ennyire egyedülállóvá és sikeressé.

Wirtz válaszolt Kroos szavaira, ő nem tartja magát arrogánsnak.

– Én magamról nem mondanám, hogy arrogáns vagyok, de tudom, hogy ő mire gondolt, és ez akár igaz is lehet – idézte Szoboszlai csapatársát a Sport Bild. – Minden játékosnak, aki a legmagasabb szintre akar jutni, szüksége van önbizalomra és arra, hogy bízzon a saját képességeiben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!