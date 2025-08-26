Az egész Premier League legdrágább igazolása ezen a nyáron a német támadó középpályás volt eddig, akiért 125 millió eurót fizetett ki a Liverpool a Leverkusennek. Érthető, hogy hatalmasak az elvárások Florian Wirtz teljesítményével szemben, ám a fiatal német klasszis eddig nem tudott a középpontba kerülni, noha egyből megkapta a tízes posztot a kezdőben, amelyen az előző idényben sokszor Szoboszlai Dominik szerepelt. Ráadásul nem is akárhogyan, hiszen a Vörösök egyik legjobbja volt a bajnokságban. Mivel Wirtznek kell a hely a kezdőben, Szoboszlai a középpályán előbb hátrébb került, távolabb a kaputól, míg a Newcastle United ellen 3-2-e megnyert bajnokin pedig már jobbhátvédet játszott – és úgy is a Liverpool egyik legjobbja volt, főleg, hogy a zseniális átlépős megmozdulása is kellett a győztes gólhoz.

Florian Wirtz eddig mindössze egy gólpasszig jutott a Liverpoolban

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Wirtz varázslatai egyelőre váratnak magára

A Magyar Nemzet cikke szerint a 22 éves támadó középpályás azonban egyelőre nem igazolta eddigi három liverpooli tétmeccsén, hogy valóban érne 125 millió eurót. A Crystal Palace ellen elvesztett angol szuperkupa-meccsen legalább gólpasszt adott, ám a Premier League első két fordulójában se gól, se gólpassz nem került a neve mellé, ráadásul egyik meccsét sem játszotta végig eddig, miután nem alkotott maradandót. Ugyan fut, dolgozik becsülettel, de sokszor még nem hasznosan, mintha nem találná a helyét a csapatban.

Arrogánsnak jellemezte Szoboszlai Dominik riválisát Toni Kroos

Sokan azt hitték első olvasatra, hogy a német futball és a Real Madrid világbajnok és hatszoros BL-győztes legendája, Toni Kroos az arrogáns jelzőt Wirtz-cel kapcsolatban a személyiségéről mondta, ám ha valaki figyelmesen elolvasta Kroos nyilatkozatát, az rájött arra, ő ezt pozitívan értelmezi a Liverpool sztárjával kapcsolatban.

– Van benne egy kis, de hihetetlenül fontos adag arrogancia, amiből remélem, sosem veszít – fogalmazott Kroos. – Cristiano Ronaldo sem lett volna soha ennyire jó, és nem bírta volna el a média nyomását, az irreális elvárásokat vagy az ellenséges hangulatot idegen stadionokban, ha nem hitt volna abban, hogy ő a legjobb. Többek között ez a szinte elpusztíthatatlan hit a saját képességeiben tette őt ennyire egyedülállóvá és sikeressé.