Nem kezdődött nagy iramban a zalaegerszegi mérkőzés, és a folytatásban sem pörögtek fel a csapatok. A játékrész közepén egy beívelésnél a felugró Csóka a 16-oson belül kézzel ért a labdához, ezt a VAR jelezte, majd Derdák Marcell játékvezető büntetőt ítélt. Cipetic állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a kapuba. A Kisvárda aktívabb volt a támadásépítések tekintetében, többet is birtokolta a labdát, és a szünet előtt pontos passzolgatás végén Nagy Krisztián révén megduplázta az előnyét.

Hat forduló után még nyeretlen a Zalaegerszeg az NB I-ben

Fotó: ztefc.hu

Későn ébredt a Zalaegerszeg az újonc ellen

Nuno Campos vezetőedző négy helyen változtatott a második félidőre a hazai csapat összeállításán. Ennek hatására aktívabbá vált a ZTE, nagy volt a mezőnyfölénye, többször beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült komoly gólhelyzeteket is kialakítania. Ezek ugyan sokáig kimaradtak, a hajrá elején azonban bal oldali beívelés után Klausz 11 méterről fölugorva nagy erővel a jobb felső sarokba fejelt.

Az utolsó percekben nagy lendülettel támadott a zalai csapat, de nem tudott egyenlíteni.

A zalaegerszegi klub közlése szerint Yohan Croizet 100. NB I-es mérkőzésén lépett pályára. A Kisvárda sorozatban harmadszor gyűjtötte be a három pontot, a Zalaegerszeg pedig továbbra is nyeretlen. A zalai vármegyeszékhelyen lejátszott nyolc eddigi NB I-es mérkőzésükből a hazaiak még nem tudtak győzni, négy döntetlen mellett négy találkozó a Kisvárda sikerével ért véget.

Fizz Liga, 6. forduló:

Zalaegerszegi TE-Kisvárda Master Good 1-2 (0-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2295 néző, v.: Derdák

gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (27., 11-esből), Nagy K. (45+1.)

sárga lap: Csonka (19.), Szendrei (27.), Dénes (82.), Papp Cs. (83.), illetve Körmendi (76.), Cipetic (83.), Matic (88.)