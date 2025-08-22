Live
Zseljko Gavrics két góllal segítette az ETO FC-t a Rapid Wien elleni Konferencialiga-playoffkör első mérkőzésén, melyet 2-1-re nyert meg a magyar csapat. A korábban a Fradiban is futballozó Zseljko Gavrics az immár az osztrák együttest irányító Peter Stöger keze alatt kevés játéklehetőséget kapott a zöld-fehéreknél, a szakember most elárulta, miért nem játszatta többet a szerbet.

A Magyar Nemzet figyelt fel rá, hogy Zseljko Gavricsot mindössze hét meccsen vetette be Peter Stöger a Ferencvárosnál, és csak egyszer, a Hatvan ellen 9-0-ra megnyert Magyar Kupa-meccsen volt a kezdőcsapat tagja – akkor szerezte az egyetlen gólját a zöld-fehérek színeiben.

Zseljko Gavrics volt az ETO hőse a Rapid Wien ellen
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Egy DAC-nál tett kitérőt követően vezetett az útja az ETO FC-hez, csütörtöki duplája pedig valahogy sorsszerű volt.

Ezért nem játszott sokat Zseljko Gavrics a Fradiban

Stögert – aki az első vereségét szenvedte el új csapata kispadján – a Mandiner megkérdezte, mit gondol egykori játékosa teljesítményéről.

Igen, én voltam az edző, amikor a Fradiba került, de akkor még nagyon fiatal játékos volt, kevés tapasztalattal. Nem volt könnyű bekerülni az akkori Ferencvárosba. Sok lehetőséget így nem kapott nálam, másoknak több játékperc jutott, de nagyon tehetséges. Remek a rúgótechnikája, ezt láthattuk tőle most is, parádés gólt szerzett, és gyakorlatilag tökéletes meccse volt. Gratulálok neki, megérdemli, mert nagyon jó srác, de Bécsben nekünk kell gólt szereznünk, úgyhogy nem azon fogunk dolgozni, hogy a kapcsolatunkat elmélyítsük.

Gavrics a meccs utáni értékelésében a csapattal foglalkozott, saját teljesítményét nem hozta szóba.

„Sokat tettünk ezért a győzelemért, nagyon kemény meccset sikerült megnyernünk. Fizikailag erősebbek nálunk a bécsiek, a párharcokban és a levegőben ez sokat számít, de mi tudtunk bátran játszani, és ez eredményre vezetett. Egy pillanatra sem lehetünk nyugodtak, kőkemény meccs vár ránk a visszavágón. Most a regeneráción lesz a hangsúly, majd minden idegszálunkkal a visszavágóra összpontosítunk" – mondta a Magyar Nemzetnek a lefújás után a két hazai gól szerzője.

