Elképesztő hírt közölt az olasz hetedosztályban szereplő Trevana, amely leigazolta Lamberto Borangát. A klub kiemelte, hogy nem reklámfogásnak tartja a 82 éves kapus szerződtetését, aki keményen edz, hogy hamarosan újdonsült csapata segítségére lehessen.

A 82 esztendős Lamberto Boranga 1966 és 1977 között futballozott a Serie A-ban: a Fiorentina, a Brescia és a Cesena színeiben összesen 112 élvonalbeli összecsapáson szerepelt, majd alacsonyabb osztályokban folytatta a pályafutását.

Lamberto Boranga 82 évesen is aktív
Lamberto Boranga 82 évesen is aktív 
Fotó: alchetron.com

A veterán kapus az életmódjának köszönheti kiváló egészségét: nem iszik alkoholt, nem dohányzik, kevés tejet és húst fogyaszt.

82 évesen is igazi sportember

Ha minden a tervek szerint alakul, októberben egyelőre egy mérkőzésen véd majd a Trevanában, utána pedig meglátja a folytatást. Az mindenesetre biztos, hogy ugyanabban a hónapban részt vesz a veterán atlétikai Eb-n távol-, hármas- és rúdugrásban, és ez nem véletlen: a kontinensviadalok mellett rendszeresen szerepel világbajnokságokon is, nem is rosszul, hiszen két-két aranyat nyert már mindkét viadalon.

