Hat bajnokin csupán egy győzelem, emellett egy döntetlen és négy vereség – nem áll jól a Nyíregyháza az NB I-ben, ám a klubnál nem csak az eredménytelenség okoz feszültséget. A csapat legutóbbi, 1-0-ra elveszített győri találkozóján nem játszott az elefántcsontparti középpályás, Aboubakar Keita, aki nem titkoltan szeretné felbontani élő szerződését a nyíregyháziaknál, hogy a DVTK-hoz szerződhessen, ezért úgy döntött, hogy nem tart a csapattal.

Aboubakar Keita (balról a második) miatt áll a bál a nyíregyházi klubnál

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A klubelnök még nem látott Aboubakar Keita helyzetéhez hasonlót

Amint a Magyar Nemzet megírta, Keita az ETO elleni meccset megelőző utolsó nyíregyházi edzést követően közölte szándékát a klubbal, kijelentve: ha a Nyíregyháza vezetése nem bólint rá kérésére, el sem utazik Győrbe. Végeredményben ez történt, a történtekre pedig az elnök, Révész Bálint a győri vereség után reagált.

Amióta a Nyíregyháza Spartacust vezetem, ilyennel még nem találkoztam! A játékos és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson klubunktól egyik fő riválisunkhoz. Fontos hangsúlyoznom, hogy egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait!

– mondta Révész Bálint, aki hozzátette, hogy a klub a megfelelő jogi lépéseket megteszi az ügyben, mivel Aboubakar Keita továbbra is a Nyíregyháza játékosa.

Még vasárnap este Keita is megszólalt az üggyel kapcsolatban. A nyíregyházi csapathoz egy éve igazolt futballista az Instagramon közölte álláspontját.

Lesz idő rendezni a sorokat a Nyíregyházánál, az NB I ugyanis a válogatott szünet után, szeptember második felében folytatódik csak.