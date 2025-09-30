Az Ajax vezetőségét a hónap elején zaklatták a Philips Stadionban a PSV és az Ajax közötti élvonalbeli mérkőzés után. Alex Kroes technikai igazgatót és Marijn Beuker sportigazgatót fizikailag bántalmazta a stadion lépcsőházában két PSV-szurkoló. Sajtóhírek szerint Kroes lába sérült meg, Beukert pedig testen ütötték meg a verekedés során. A PSV azonnal intézkedéseket hozott a két férfival szemben, akik megtámadták az Ajax vezetőségének tagjait. A duó bérleteit felfüggesztették, és mindkét férfit kitoltották az ország összes stadionjából. Az incidensről készült videofelvételt a rendőrség munkatársai lefoglalták.

Az Ajax és a PSV rangadóján mindig felfokozott a hangulat

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Mit tett az Ajax?

A PSV biztonsági koordinátorán keresztül bocsánatot kért az Ajax vezetőségétől, valamint a PSV vezetősége egy nyilatkozatban mélységes sajnálatát fejezte ki az incidens miatt. „Ez teljesen szokatlan a klubunktól. Határozottan elítéljük ezt a viselkedést, és ezért azonnali intézkedéseket hoztunk a páros ellen. Klubként nagyra értékeljük a vendégszeretetet, és úgy gondoljuk, hogy létfontosságú, hogy ellenfeleink meleg fogadtatásban részesüljenek. Ezért azonnal bocsánatot kértünk az Ajaxtól az incidensért.”

A Philips Stadionban történt incidensre reagálva az Ajax kijelentette: „A történteket azonnal jelentette az Ajax a PSV-nek. Mivel a PSV gyorsan és hatékonyan kezelte az ügyet, úgy döntöttünk, hogy ennyiben hagyjuk.”

A mérkőzés kapcsán korábban arról is beszámoltunk az Origón, hogy a szurkolók a lelátón rengeteg görögtüzet gyújtottak, melynek következtében hatalmas füst lepte el a pályát, ezért a játékvezető úgy döntött, hogy visszaparancsolja az öltözőbe a két csapat játékosait, így csak később kezdődött el a meccs.