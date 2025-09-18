Live
A Monaco labdarúgócsapata kaotikus helyzetbe került, amikor a Bajnokok Ligája nyitófordulójára tartó repülőjáratukat az utolsó pillanatban törölni kellett. A játékosok még a gépen kénytelenek voltak megszabadulni ruháiktól, mivel a légkondicionáló meghibásodása miatt a fedélzet szaunává változott, így végül alsógatyában menekültek.

A Monaco sztárfocistái alsógatyában menekültek a repülőről, miután a légkondicionáló meghibásodása miatt a fedélzet szaunává változott a Club Brugge elleni csütörtöki Bajnokok Ligája-meccs előtt.

A Monaco játékosai egy szál alsógatyában menekültek a repülőről
Fotó: X

Alsógatyában menekültek a Monaco focistái

A francia élvonalban szereplő együttes csütörtökön a belga Club Brugge ellen lép pályára, de az utazás nem a tervek szerint zajlott.

 A csapat gépének légkondicionáló rendszere meghibásodott, a hőmérséklet pedig elviselhetetlen szintre emelkedett. A focisták végül fehérneműben ültek a helyükön, miközben próbálták hűteni magukat a forró kabinban.  

A holland válogatott játékos, Jordan Teze még videóra is vette az abszurd jeleneteket, amelyeken saját csapattársait örökítette meg, ahogy félig vetkőzve, izzadságban ázva próbálnak kitartani a szokatlan helyzetben.  

Adolf Hütter, a Monaco vezetőedzője a történtek után elmondta:  

Sajnos nem tudtunk ma elindulni. Nem tudom, ez mennyire fogja befolyásolni a mérkőzést, de profi sportolókról van szó, akik azonnal alkalmazkodnak a helyzethez. A legjobb megoldás, hogy holnap utazunk Bruges-be, hiszen már Auxerre-ben is megoldottuk, hogy a mérkőzés napján érkeztünk.  

A mester hozzátette, hogy a döntést a biztonságuk miatt kellett meghozni: 

„Technikai problémák miatt lehetetlenné vált az utazás, mivel senki biztonságát sem tudtuk garantálni. Ezért közösen, Thiago Scuro vezérigazgatóval egyetértésben, a halasztás mellett döntöttünk.”  

A Monaco így kénytelen volt átszervezni teljes programját. A játékosok nem estek pánikba, ugyanakkor a váratlan kellemetlenség akár meg is zavarhatja a felkészülést a Brugge elleni összecsapásra. Az is biztos, hogy a klub számára a kalandos utazás sokáig emlékezetes marad. 

Érdekesség, hogy az AS Monaco pontrúgás-specialista segédedzőjeke nem más, mint egy magyar szakember, Lőrincz Ábel. A 36 éves magyar edző 2014 és 2019 között a Honvédnál, 2019 és 2021 között a Puskás Akadémiánál, majd a 2021–2022-es idényben a dán másodosztályú Sönderjyskénél is tevékenykedett, többnyire videoelemzőként és pályaedzőként. Nagy valószínűséggel ő is a csapattal élte át a nem mindennapi pillanatokat. 

