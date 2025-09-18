A Monaco sztárfocistái alsógatyában menekültek a repülőről, miután a légkondicionáló meghibásodása miatt a fedélzet szaunává változott a Club Brugge elleni csütörtöki Bajnokok Ligája-meccs előtt.

A Monaco játékosai egy szál alsógatyában menekültek a repülőről

Fotó: X

Alsógatyában menekültek a Monaco focistái

A francia élvonalban szereplő együttes csütörtökön a belga Club Brugge ellen lép pályára, de az utazás nem a tervek szerint zajlott.

A csapat gépének légkondicionáló rendszere meghibásodott, a hőmérséklet pedig elviselhetetlen szintre emelkedett. A focisták végül fehérneműben ültek a helyükön, miközben próbálták hűteni magukat a forró kabinban.

♨️ AS Monaco's flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.

📹 Jordan Tezepic.twitter.com/jUpsztmwEF — Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025

A holland válogatott játékos, Jordan Teze még videóra is vette az abszurd jeleneteket, amelyeken saját csapattársait örökítette meg, ahogy félig vetkőzve, izzadságban ázva próbálnak kitartani a szokatlan helyzetben.

🚨L’AS Monaco a vu son vol être annulé pour un problème d’air conditionné. ❌😭✈️



Les joueurs ont finit par sortir de l’avion en caleçon. 🩳



🎥 (@JetsLigue1) pic.twitter.com/zDIKhesScU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 17, 2025

Adolf Hütter, a Monaco vezetőedzője a történtek után elmondta:

Sajnos nem tudtunk ma elindulni. Nem tudom, ez mennyire fogja befolyásolni a mérkőzést, de profi sportolókról van szó, akik azonnal alkalmazkodnak a helyzethez. A legjobb megoldás, hogy holnap utazunk Bruges-be, hiszen már Auxerre-ben is megoldottuk, hogy a mérkőzés napján érkeztünk.

A mester hozzátette, hogy a döntést a biztonságuk miatt kellett meghozni:

„Technikai problémák miatt lehetetlenné vált az utazás, mivel senki biztonságát sem tudtuk garantálni. Ezért közösen, Thiago Scuro vezérigazgatóval egyetértésben, a halasztás mellett döntöttünk.”

A Monaco így kénytelen volt átszervezni teljes programját. A játékosok nem estek pánikba, ugyanakkor a váratlan kellemetlenség akár meg is zavarhatja a felkészülést a Brugge elleni összecsapásra. Az is biztos, hogy a klub számára a kalandos utazás sokáig emlékezetes marad.

Érdekesség, hogy az AS Monaco pontrúgás-specialista segédedzőjeke nem más, mint egy magyar szakember, Lőrincz Ábel. A 36 éves magyar edző 2014 és 2019 között a Honvédnál, 2019 és 2021 között a Puskás Akadémiánál, majd a 2021–2022-es idényben a dán másodosztályú Sönderjyskénél is tevékenykedett, többnyire videoelemzőként és pályaedzőként. Nagy valószínűséggel ő is a csapattal élte át a nem mindennapi pillanatokat.