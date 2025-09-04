Live
Vinícius Júnior mellett Neymar sem kapott meghívót Carlo Ancelottitól a brazil válogatott utolsó két világbajnoki selejtezőjére. Az olasz szakember a Chile elleni összecsapás előtt elárulta, hogy Neymar miért nem került be a keretbe. Kérdés, hogy Ancelotti kritikus szavaihoz mit szól Neymar.

Neymar idén tért vissza a Santoshoz, amelynek színeiben azóta 20 mérkőzésen lépett pályára, ezeken hat gólt és három gólpasszt jegyzett. A brazil válogatottban lassan két éve nem szerepelt, és ez a sorozat most sem szakad meg Carlo Ancelotti döntését követően.

Carlo Ancelotti ezúttal sem számít Neymarra
Carlo Ancelotti ezúttal sem számít Neymarra
Fotó: Pablo Porciuncula / AFP

Neymarnak fizikai problémái lehetnek

– Technikai döntés volt több szempontot is figyelembe véve – indokolta Ancelotti. – Senki sem kérdőjelezi meg Neymar technikai képességeit, de a fizikai tényezőt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, amit minden nap, minden meccs után megvizsgálunk. Ez nem csupán rá, mindenkire vonatkozik.

A 66 esztendős szakember hozzátette, nagyjából már összeállt a fejében a kép, hogy milyen keretet szeretne összerakni a jövő évi vb-re.

– A minőséget is figyelembe vesszük, de fontos, hogy az illető száz százalékig fitt legyen és a csapata rendelkezésére álljon.

Brazília magyar idő szerint péntek hajnalban Chilét fogadja, öt nappal később pedig Bolíviában zárja a selejtezősorozatot. Az ötszörös világbajnok a hátralévő eredményektől függetlenül biztosan ott lesz a világbajnokságon.

