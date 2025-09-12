A néhány éve még Európa legjobb kapusai között emlegetett kameruni játékos a török Trabzonspornál szerepel a 2025/2026-os idényben, miután a Manchester United egy évre kölcsönadta a 29 éves kapust. Angliában André Onana csak szenvedett, a török szurkolók viszont abban bíznak, hogy új klubjában ismét azt a formáját hozza majd, amit még az Ajaxban és az Interben mutatott.

André Onana kölcsönben érkezett a Trabzonsporhoz

Fotó: ENES SANSAR / ANADOLU

André Onana hihetetlen fogadtatást kapott

A kameruni kapust elképesztő fogadtatásban részesítették, már a repülőtéren megrohamozták a török szurkolók.

Amint megérkezett, máris körbevették a drukkerek Onanát, majd közös tánc és éneklés következett.

A Manchester Unitedtől kölcsönvett futballista nyakában egy Trabzonspor-sál is díszelgett, amibe végül beletemette az arcát, mert a szurkolók pillanatok alatt olyan füstöt generáltak a pirotechnikai eszközökkel, hogy a kapus kis híján nem kapott levegőt.

Onana a kameruni válogatott legendás játékosának, Samuel Eto'o-nak az akadémiáján kezdte pályafutását, majd Barcelonába szerződött, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, de a felnőttek között nem kapott lehetőséget. 2015-ben szerződtette az Ajax, az amszterdami klubbal 2019-ben BL-elődöntőig jutott. Az Interben is lehúzott egy szezont az akkor még remekül teljesítő kapus, aki a milánóiakkal BL-döntőben védhetett a Manchester City ellen. 2023 nyarán igazolta le Onanát a Manchester United, a szebb napokat látott angol csapatban azonban nem tudta bizonyítani képességeit, két idénye alatt rengeteg potyagólt kapott és hajmeresztő hibákat vétett. A 29 éves kapus egyelőre egy évre érkezett kölcsönbe a Trabzonsporhoz, ahol megpróbálhatja újra felépíteni önmagát és feledtetni az elmúlt két szezon borzalmait.

