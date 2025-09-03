A brazil Antony 2022 nyarán az Ajaxtól 95 millió euró ellenében szerződött a Manchester Unitedhez, ám a Premier League-csapatban csak szenvedett és egyáltalán nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A 25 éves szélső télen kölcsönben a La Ligában szereplő Real Betishez került, a spanyol csapatnál pedig remek formába rendült, ezért a klub nyáron úgy döntött, véglegesen leigazolja. Antony 22 millió euróért szerződött a sevillai együtteshez, amellyel 2030 nyaráig szóló szerződést kötött. A Betisnél történt bemutatásakor a brazil válogatott focista érzelmes interjút adott, a Unitednél töltött időszakáról zokogva beszélt a kamerák előtt.

Antony végleg a Real Betis játékosa lett

Fotó: NurPhoto/Jose Luis Contreras

A Betishez visszatérő Antony keservesen zokogott

Az előző idény végén Antonynak vissza kellett térnie a Unitedhez, de a klubnál egyedül kellett edzenie, és 40 napot töltött el egy szállodában, majd csak ezt követően vált biztossá, hogy a Betisben folytathatja pályafutását.

Csak én tudom, milyen borzalmasan nehéz volt, ami Manchesterben történt. Sajnálom. Külön edzettem, de ez is az élet része. Tudtam, hogy eljön az én nagy pillanatom, úgyhogy ez már a múlt. Sevilla szebb, mint Manchester.

Végre itt vagyok. Több mint 40 napot töltöttem egy szállodában: nagyon nehéz volt, de mindenki tudta, hogy vissza akarok térni a Betishez” – mondta a könnyeivel küzdő sztár.

Antony started crying while talking about his time at Man United. pic.twitter.com/M8uYyQ4r3N — Total Football (@TotalFootbol) September 2, 2025

Antony a Sao Paulo együttesében kezdte pályafutását, majd 2020-ban szerződtette az Ajax, amellyel két holland bajnoki címet és egy Holland Kupát is nyert. A Manchester Unitednél töltött időszaka felejthetőre sikerült, azonban tavasszal remekelt a Betisben, így a spanyol klubnál újra felépítheti önmagát. A 25 éves szélső a brazil válogatottban eddig 16 alkalommal szerepelt, 2021-ben olimpiai aranyérmes lett a nemzeti csapattal.

