Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Betis a nyári átigazolási időszakban végleg megszerezte a Manchester United kegyvesztett sztárját. Antonyt nagyon megviselte az angol csapatnál töltött időszak, a brazil támadó zokogva adott interjút, mely során szomorú részletekről számolt be.

A brazil Antony 2022 nyarán az Ajaxtól 95 millió euró ellenében szerződött a Manchester Unitedhez, ám a Premier League-csapatban csak szenvedett és egyáltalán nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A 25 éves szélső télen kölcsönben a La Ligában szereplő Real Betishez került, a spanyol csapatnál pedig remek formába rendült, ezért a klub nyáron úgy döntött, véglegesen leigazolja. Antony 22 millió euróért szerződött a sevillai együtteshez, amellyel 2030 nyaráig szóló szerződést kötött. A Betisnél történt bemutatásakor a brazil válogatott focista érzelmes interjút adott, a Unitednél töltött időszakáról zokogva beszélt a kamerák előtt.

Antony Matheus dos Santos of Real Betis arrives at Seville airport and is greeted by Real Betis fans in Seville, Spain, on August 31, 2025. (Photo by Jose Luis Contreras/NurPhoto) (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)
Antony végleg a Real Betis játékosa lett
Fotó: NurPhoto/Jose Luis Contreras

A Betishez visszatérő Antony keservesen zokogott

Az előző idény végén Antonynak vissza kellett térnie a Unitedhez, de a klubnál egyedül kellett edzenie, és 40 napot töltött el egy szállodában, majd csak ezt követően vált biztossá, hogy a Betisben folytathatja pályafutását.

Csak én tudom, milyen borzalmasan nehéz volt, ami Manchesterben történt. Sajnálom. Külön edzettem, de ez is az élet része. Tudtam, hogy eljön az én nagy pillanatom, úgyhogy ez már a múlt. Sevilla szebb, mint Manchester. 

Végre itt vagyok. Több mint 40 napot töltöttem egy szállodában: nagyon nehéz volt, de mindenki tudta, hogy vissza akarok térni a Betishez” – mondta a könnyeivel küzdő sztár.

Antony a Sao Paulo együttesében kezdte pályafutását, majd 2020-ban szerződtette az Ajax, amellyel két holland bajnoki címet és egy Holland Kupát is nyert. A Manchester Unitednél töltött időszaka felejthetőre sikerült, azonban tavasszal remekelt a Betisben, így a spanyol klubnál újra felépítheti önmagát. A 25 éves szélső a brazil válogatottban eddig 16 alkalommal szerepelt, 2021-ben olimpiai aranyérmes lett a nemzeti csapattal.

Kapcsolódó cikkek

Nagy bajba került Szoboszlai csapattársa, saját magát buktatta le – képek
„Takarodj a klubomból!” – kiakadtak a Manchester United-drukkerek a sztárfocistára
Ráégtek a Manchester Unitedre a túlfizetett, eladhatatlan sztárok

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!