Apa és fia: Ashley és Tyler Young

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Apa és fia egy csapatban?

Ashley Young idén nyáron, 40 évesen csatlakozott az Ipswich Townhoz, ami már önmagában is komoly szenzáció volt a Championshipben.

Most azonban újabb érzelmes fordulat következhet: fia, a 19 éves Tyler sikeres próbajáték után szerződést kapott a klub U21-es csapatában.

A futballvilág már tavaly közel járt ahhoz, hogy lássa a különleges apa–fia összecsapást. Tyler akkori csapata, a harmadosztályú Peterborough az FA Kupában az Evertonnal találkozott, ahol Ashley még pályán volt.

Ha a menedzser pályára küldte volna Tylert, ők lehettek volna az első olyan apa és fia páros, akik egymással szemben lépnek pályára a sorozat 154 éves történetében. A pillanat azonban végül elmaradt.

Most azonban minden adott ahhoz, hogy ne riválisként, hanem csapattársként láthassuk a két Youngot. A szurkolók reménykednek abban, hogy a szakmai stáb lehetőséget ad majd a különleges párosnak, hogy együtt szerepeljenek – ami példa nélküli lenne a Championship történetében.

A közösségi média máris tele van lelkes rajongói üzenetekkel:

„Apa és fia együtt a pályán – csodálatos lenne látni!”

„Ez lenne a futball legszebb története.”

„Remélem, kapnak egy közös meccset.”

A klub menedzsere, Kieran McKenna kiemelte, hogy Ashley nemcsak a pályán, hanem azon kívül is értéket képvisel:

Ashley fantasztikus karriert tudhat maga mögött. Pályafutása során végig a legmagasabb szintű professzionalizmust és versenyszellemet mutatta. Úgy érezzük, vezetői kvalitásai és tapasztalata sokat segítenek majd a csapatnak ebben a szezonban.

Ashley egyéves szerződést írt alá az Ipswich Townnal, miután az Evertontól távozott júliusban.

Ha az apa–fia páros tényleg egyszerre lép pályára, az nemcsak a szurkolók szívét melengetné meg, hanem új fejezetet is nyitna az angol futball históriájában. A futball világában ritkán látható ilyen személyes és különleges történet.

Azért nem teljesen egyedülálló a történet, legalábbis abból a szempontból, hogy egy legendás angol focista fia az apja nyomdokaiba lép. Nemrég a Magyar Nemzet írt Wayne Rooney 15 éves fiáról, Kai-ról, aki a Manchester United U18-as csapatában lépett pályára az idény első mérkőzésén.

A Vörös Ördögök gólrekorderének legidősebb gyermekét kivételes tehetségként tartják számon, amit mi sem igazol jobban, mint hogy három korosztállyal feljebb is számítanak már a játékára. Egyelőre természetesen még korai lenne hasonlítani Kait az apjához, de az biztos, hogy jó úton halad. Wayne Rooney szerint fia csak játszik, mindig is azt tette.

Csak játszik, mindig is ezt tette. Nem tisztességes túl sokat elvárni tőle, még csak 15 éves, de nagyon jól kezeli a vezetékneve nyomását

– fogalmazott a United gólrekordere.