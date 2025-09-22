Live
Hétfő este derül ki, hogy melyik focista kapja majd a világ leghíresebb egyéni díját. Párizsban a Theatre du Chatelet épületében találja meg új gazdáját az Aranylabda. Az előző hónapban derült ki a jelöltek 30 fős névsora, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy új győztest hirdetnek majd.

Még mindig kicsit fura, hogy nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo neve szerepel a legesélyesebb játékosok névsora között, de előbbi az Inter Miami, utóbbi az al-Nasszr játékosaként levonult a klasszikus futballtérképről, hiszen az Aranylabda az Európában focizóknak jár. Visszatérve a két klasszisra, 2008 óta most lesz mindössze a negyedik alkalom, hogy nem ők nyerik majd a díjat. Korábban Luka Modric (2018), Karim Benzema (2022) és legutóbb Rodri (2024) került fel újoncként a listára.

Ousmane Dembélé és Lamine Yamal az Aranylabda két legnagyobb esélyese
Fotó: AFP
Fotó: AFP

Hogy ítélik oda az Aranylabda-díjat?

A játékosok teljesítményét az elmúlt szezonban nyújtott produkciója alapján értékelik, tehát júliustól júliusig. A szavazásban 100 újságíró vehet részt, a legmagasabban rangsorolt FIFA-országokból. Ők már csak a szűkített, 30 fős listáról választhatnak, amit a France Football és a L’Équipe szakemberei állítottak össze.

2022 óta a szezonban nyújtott egyéni teljesítmény mellett három kritériumot állítottak fel a szervezők a szavazás előtt:

  • Egyéni teljesítmény és a játékosok meccseket eldöntő hatása
  • Csapatsikerek és közös eredmények
  • Sportemberi magatartás és a játékos klasszisa a pályán és azon kívül

Minden újságíró öt játékost állít sorrendbe, ők 6, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak, így alakul ki a végső sorrend.

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ön szerint ki nyeri az Aranylabdát?

Már az Aranylabda-gála előtt botrány van Párizsban

Ousmane Dembélé az egyik legnagyobb esélyese a díjnak, ugyanakkor sokat sejtet, hogy a franciák éppen a gála idejére tették a PSG aktuális bajnoki meccsét, így a Paris Saint-Germain játékosai nem lehetnek majd ott a gálán. A Magyar Nemzet ennek kapcsán arról ír, hogy a nagy küldöttséggel Párizsba tartó Lamine Yamal a díj legnagyobb várományosa. A PSG játékosai még csak nem is Párizsban lesznek, hiszen az Olympique Marseille otthonában fognak focizni majd 20.00 órától. Nem tart a csapattal ugyanakkor Dembélé, aki sérülés miatt biztosan kihagyja majd a meccset, de akkor sem túl elegáns, hogy nem lesz majd ott a gálán a BL aktuális címvédője, és a potenciális végső győztes csapattársai közül senki.

Az nem döntő tényező, de jelzésértékű, hogy Ronaldinho adja majd át a díjat, aki maga is volt győztes korábban és nem mellékesen focizott a Barcelona és a PSG csapatában is, így adná magát, hogy valaki a két csapatból nyeri majd az Aranylabdát.

Dembélé a fenti időszakban 53 meccsen lépett pályára, lőtt 35 gólt, adott 14 gólpasszt. A PSG megnyerte a francia bajnokságot, a Bajnokok Ligáját – a csapat történetében először – és ott volt a megújult klubvilágbajnokság döntőjében is. Dembélé holtversenyben lett a Ligue 1 gólkirálya, bekerült a bajnokság legjobb csapatába, és ő lett a bajnokság legjobbja is. A 28 éves támadó lett a BL-szezon legjobbja, ebben a sorozatban nyolc góllal és hat gólpasszal végzett, az Inter elleni, 5-0-ra megnyert döntőben két gólpasszt adott. Gólt szerzett a klub-vb negyed- és elődöntőjében is.

Ousmane Dembélé minden bizonnyal megérdemelné az Aranylabda elnyerését
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / Sven Simon
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / Sven Simon

Lamine Yamal sokak szerint a legnagyobb esélyese lett a díjnak azzal, hogy a PSG játékosai nem lesznek ott a gálán. A mindössze 18 éves spanyol válogatott 55 meccsen 18 gólig és 21 gólpasszig jutott. A Barcelonával bajnok és kupagyőztes lett, valamint megnyerte a Szuperkupát is. A spanyol bajnokságban és a BL-ben is bekerült a szezon csapatába. A spanyol válogatottal Európa-bajnok szélső a Nemzetek Ligájában jutott idén a fináléba. Egy biztos, manapság ő számít a legértékesebb játékosnak és egy hatalmas brand épül a Barcelona tinije körül, és a hype az egekig szökne körülötte, ha máris Aranylabdát kapna.

Lamine Yamal, Barcelona right winger of Barcelona and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Rayo Vallecano de Madrid and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on August 31, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lamine Yamal megkaphatja a díjat 18 évesen?
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A jelöltek között van Yamal csapattársa, Raphinha is, aki 2022-ben a Leeds csapatától igazolt Barcelonába, ahol igazi vezér lett. Az előző szezonban 57 meccsen 34 gólig és 22 gólpasszig jutott, csapatával bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes lett. 18 góljával és kilenc gólpasszával a spanyol bajnokság legjobb játékosa lett. A 28 éves brazil holtversenyben BL-gólkirály lett, 13 gólt szerzett 14 meccsen.

Mohamed Szalah, Liverpool egyiptomi királya 52 meccsen 34 gólt szerzett és adott 23 gólpasszt is. Hatalmas szerepe volt abban, hogy csapata 20. alkalommal megnyerte a bajnoki címet. A Premier League-ben 47 gólból vette ki a részét, ezzel rekordot állított be. 28 góllal övé lett a gólkirályi cím és a bajnokság legjobbjának is megválasztották. A BL-ben három gólig jutott, itt a PSG állította meg a Vörösöket a nyolcaddöntőben.

Mohamed Salah celebrates after scoring his first and Liverpool's second goal from the penalty spot during the Premier League match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, England, on March 8, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szalah sikere hatalmas meglepetés lenne
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A számok alapján ott lehetne a legjobbak között Harry Kane is, aki 96 meccsen 85 gólt szerzett, mióta 2023 nyarán a Bayern München játékosa lett. Az elmúlt szezonban 51 meccsen 41 gólig és 12 gólpasszig jutott, és élete első nagy trófeájaként megnyerte a Bundesligát.  Az angol válogatott gólrekordere gólkirály lett a német bajnokságban.

Kylian Mbappé is a jelöltek között van, 59 meccsen 44 gólig és öt gólpasszig jutott a Real Madridban, ezzel a spanyol bajnokság gólkirálya lett első madridi évében. Triplázott, amikor a csapata kiejtette a BL-ből a Manchester Cityt, de nem mellette szól, hogy nem nyert semmit a csapatával.

A hétfő esti gála keretében átadják majd a férfi és a női Aranylabda mellett a Kopa-díjat a legjobb fiatal női és férfi játékosnak. A Jasin-díjat a legjobb kapusoknak és a Gerd Müller- valamint a Sócrates-díjat is. Megválasztják az év férfi és női edzőjét és az év klubját is.

