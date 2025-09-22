Még mindig kicsit fura, hogy nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo neve szerepel a legesélyesebb játékosok névsora között, de előbbi az Inter Miami, utóbbi az al-Nasszr játékosaként levonult a klasszikus futballtérképről, hiszen az Aranylabda az Európában focizóknak jár. Visszatérve a két klasszisra, 2008 óta most lesz mindössze a negyedik alkalom, hogy nem ők nyerik majd a díjat. Korábban Luka Modric (2018), Karim Benzema (2022) és legutóbb Rodri (2024) került fel újoncként a listára.
A játékosok teljesítményét az elmúlt szezonban nyújtott produkciója alapján értékelik, tehát júliustól júliusig. A szavazásban 100 újságíró vehet részt, a legmagasabban rangsorolt FIFA-országokból. Ők már csak a szűkített, 30 fős listáról választhatnak, amit a France Football és a L’Équipe szakemberei állítottak össze.
2022 óta a szezonban nyújtott egyéni teljesítmény mellett három kritériumot állítottak fel a szervezők a szavazás előtt:
Minden újságíró öt játékost állít sorrendbe, ők 6, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak, így alakul ki a végső sorrend.
Ousmane Dembélé az egyik legnagyobb esélyese a díjnak, ugyanakkor sokat sejtet, hogy a franciák éppen a gála idejére tették a PSG aktuális bajnoki meccsét, így a Paris Saint-Germain játékosai nem lehetnek majd ott a gálán. A Magyar Nemzet ennek kapcsán arról ír, hogy a nagy küldöttséggel Párizsba tartó Lamine Yamal a díj legnagyobb várományosa. A PSG játékosai még csak nem is Párizsban lesznek, hiszen az Olympique Marseille otthonában fognak focizni majd 20.00 órától. Nem tart a csapattal ugyanakkor Dembélé, aki sérülés miatt biztosan kihagyja majd a meccset, de akkor sem túl elegáns, hogy nem lesz majd ott a gálán a BL aktuális címvédője, és a potenciális végső győztes csapattársai közül senki.
Az nem döntő tényező, de jelzésértékű, hogy Ronaldinho adja majd át a díjat, aki maga is volt győztes korábban és nem mellékesen focizott a Barcelona és a PSG csapatában is, így adná magát, hogy valaki a két csapatból nyeri majd az Aranylabdát.
Dembélé a fenti időszakban 53 meccsen lépett pályára, lőtt 35 gólt, adott 14 gólpasszt. A PSG megnyerte a francia bajnokságot, a Bajnokok Ligáját – a csapat történetében először – és ott volt a megújult klubvilágbajnokság döntőjében is. Dembélé holtversenyben lett a Ligue 1 gólkirálya, bekerült a bajnokság legjobb csapatába, és ő lett a bajnokság legjobbja is. A 28 éves támadó lett a BL-szezon legjobbja, ebben a sorozatban nyolc góllal és hat gólpasszal végzett, az Inter elleni, 5-0-ra megnyert döntőben két gólpasszt adott. Gólt szerzett a klub-vb negyed- és elődöntőjében is.
Lamine Yamal sokak szerint a legnagyobb esélyese lett a díjnak azzal, hogy a PSG játékosai nem lesznek ott a gálán. A mindössze 18 éves spanyol válogatott 55 meccsen 18 gólig és 21 gólpasszig jutott. A Barcelonával bajnok és kupagyőztes lett, valamint megnyerte a Szuperkupát is. A spanyol bajnokságban és a BL-ben is bekerült a szezon csapatába. A spanyol válogatottal Európa-bajnok szélső a Nemzetek Ligájában jutott idén a fináléba. Egy biztos, manapság ő számít a legértékesebb játékosnak és egy hatalmas brand épül a Barcelona tinije körül, és a hype az egekig szökne körülötte, ha máris Aranylabdát kapna.
A jelöltek között van Yamal csapattársa, Raphinha is, aki 2022-ben a Leeds csapatától igazolt Barcelonába, ahol igazi vezér lett. Az előző szezonban 57 meccsen 34 gólig és 22 gólpasszig jutott, csapatával bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes lett. 18 góljával és kilenc gólpasszával a spanyol bajnokság legjobb játékosa lett. A 28 éves brazil holtversenyben BL-gólkirály lett, 13 gólt szerzett 14 meccsen.
Mohamed Szalah, Liverpool egyiptomi királya 52 meccsen 34 gólt szerzett és adott 23 gólpasszt is. Hatalmas szerepe volt abban, hogy csapata 20. alkalommal megnyerte a bajnoki címet. A Premier League-ben 47 gólból vette ki a részét, ezzel rekordot állított be. 28 góllal övé lett a gólkirályi cím és a bajnokság legjobbjának is megválasztották. A BL-ben három gólig jutott, itt a PSG állította meg a Vörösöket a nyolcaddöntőben.
A számok alapján ott lehetne a legjobbak között Harry Kane is, aki 96 meccsen 85 gólt szerzett, mióta 2023 nyarán a Bayern München játékosa lett. Az elmúlt szezonban 51 meccsen 41 gólig és 12 gólpasszig jutott, és élete első nagy trófeájaként megnyerte a Bundesligát. Az angol válogatott gólrekordere gólkirály lett a német bajnokságban.
Kylian Mbappé is a jelöltek között van, 59 meccsen 44 gólig és öt gólpasszig jutott a Real Madridban, ezzel a spanyol bajnokság gólkirálya lett első madridi évében. Triplázott, amikor a csapata kiejtette a BL-ből a Manchester Cityt, de nem mellette szól, hogy nem nyert semmit a csapatával.
A hétfő esti gála keretében átadják majd a férfi és a női Aranylabda mellett a Kopa-díjat a legjobb fiatal női és férfi játékosnak. A Jasin-díjat a legjobb kapusoknak és a Gerd Müller- valamint a Sócrates-díjat is. Megválasztják az év férfi és női edzőjét és az év klubját is.