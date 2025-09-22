Még mindig kicsit fura, hogy nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo neve szerepel a legesélyesebb játékosok névsora között, de előbbi az Inter Miami, utóbbi az al-Nasszr játékosaként levonult a klasszikus futballtérképről, hiszen az Aranylabda az Európában focizóknak jár. Visszatérve a két klasszisra, 2008 óta most lesz mindössze a negyedik alkalom, hogy nem ők nyerik majd a díjat. Korábban Luka Modric (2018), Karim Benzema (2022) és legutóbb Rodri (2024) került fel újoncként a listára.

Ousmane Dembélé és Lamine Yamal az Aranylabda két legnagyobb esélyese

Fotó: AFP

Hogy ítélik oda az Aranylabda-díjat?

A játékosok teljesítményét az elmúlt szezonban nyújtott produkciója alapján értékelik, tehát júliustól júliusig. A szavazásban 100 újságíró vehet részt, a legmagasabban rangsorolt FIFA-országokból. Ők már csak a szűkített, 30 fős listáról választhatnak, amit a France Football és a L’Équipe szakemberei állítottak össze.

2022 óta a szezonban nyújtott egyéni teljesítmény mellett három kritériumot állítottak fel a szervezők a szavazás előtt:

Egyéni teljesítmény és a játékosok meccseket eldöntő hatása

Csapatsikerek és közös eredmények

Sportemberi magatartás és a játékos klasszisa a pályán és azon kívül

Minden újságíró öt játékost állít sorrendbe, ők 6, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak, így alakul ki a végső sorrend.