Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő este hivatalosan is eldől, ki nyeri idén a profi labdarúgás legrangosabb egyéni trófeáját. Ugyanakkor néhány órával a 69. Aranylabda-gála kezdete előtt nyilvánosságra került, hogy melyik játékos fogja kapni a 2024/2025-ös idény legjobb labdarúgójának járó díjat.

A világ labdarúgásának legnagyobb presztízsű egyéni díját szeptember 22-én adják át Párizsban, a hagyományos Aranylabda-gálán. Az elmúlt évekhez képest idén jóval nagyobb a bizonytalanság a győztest illetően, hiszen korábban sokszor hetekkel korábbal lehetett már tudni, hogy ki fogja kapni az elismerést, most azonban sokkal nyíltabbnak tűnik a verseny.

Hétfő este eldől az idei Aranylabda sorsa
Hétfő este eldől az idei Aranylabda sorsa
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kiszivárgott az Aranylabda idei nyertese?

Az már korábban eldőlt, hogy az idei nyertes pályafutása során először fogja megnyerni a díjat, hiszen a Barcelona fiatal spanyol sztárja, Lamine Yamal, illetve a Paris Saint-Germain duója, a portugál Vitinha és a francia Ousmane Dembélé között fog eldőlni az Aranylabda idei győztese. 

Több francia forrás, köztük Romain Collet Gaudin újságíró azt állította a közösségi oldalán, hogy a karrierje legjobb szezonját záró Dembélé lesz a befutó a párizsi díjátadón. A 28 éves francia válogatott támadó az előző idényben 35 gólt szerzett, valamint kiosztott 16 gólpasszt is a PSG-ben, amellyel megnyerte a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját, a Francia Kupát és a Francia Szuperkupát, valamint az európai Szuperkupát.

Bár a Dembélét régóta az Aranylabda legnagyobb várományosaként emlegetik, a spanyol sportújságírók egytől egyig úgy vélik, hogy az idei év végső győztese Lamine Yamal lesz. Sőt egy szuperszámítógép azt is jósolta, hogy a Barcelona 18 éves szélsője viszi haza a trófeát. 

„Szerintem Lamine biztosan megnyeri az Aranylabdát. Csak az megdöbbentő, hogy még nem nyerte meg a Barcelonával a Bajnokok Ligáját” – nyilatkozta Edu Aguirre spanyol újságíró az El Chiringuitónak. 

A combination of two pictures made on September 22, 2025 shows the top favourites to win the 2025 Ballon d'Or award (LtoR) Paris Saint-Germain's French forward Ousmane Dembele (picture taken in East Rutherford, New Jersey on July 13, 2025) and Barcelona's Spanish forward Lamine Yamal (picture taken in Bareclona on July 16, 2025). Paris Saint-Germain star Ousmane Dembele is tipped to hold off Barcelona sensation Lamine Yamal and win the men's Ballon d'Or on September 22, 2025, . The cream of world football will gather at the Theatre du Chatelet in central Paris to discover who will be the latest winners of an award dominated for so long by Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. (Photo by AFP)
Ousmane Dembélé és Lamine Yamal a két legesélyesebb
Fotó: - / AFP

A spanyol Marca azonban úgy tudja, hogy a France Football magazin egyetlen játékost sem értesített is a diadaláról. Ugyanakkor emlékezetes, hogy a legnépszerűbb spanyol sportnapilap tavaly azt állította, hogy a Real Madrid brazil támadója, Vinícius Júnior kapja a 2023/24-es labdarúgószezon legjobbját megillető Aranylabdát, ám végül a Manchester City futballistája, Rodri nyert.

Az Aranylabdát 1956 óta ítélik oda, az elsőségi rekordot az argentin Lionel Messi tartja, aki nyolcszoros nyertese a díjnak. A gálán nemcsak a férfi és női Aranylabdát adják át, hanem a legjobb kapusokat, edzőket, fiatal játékosokat, gólkirályokat és klubokat is elismerik, valamint kiosztják a Sócrates-díjat, amely a humanitárius tevékenységet jutalmazza.

Kapcsolódó cikkek:

Botrányos döntés: az Aranylabda-gála idejére halasztották a PSG rangadóját
Ronaldo az Aranylabda-gála előtt akadt ki Messi miatt
Ronaldo vagy Messi? Szoboszlai! – az évtized magyar focistája az Origo Sportnak
Sportágat vált: az olimpián szeretne indulni a Chelsea doppingoló sztárfocistája

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!