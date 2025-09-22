A világ labdarúgásának legnagyobb presztízsű egyéni díját szeptember 22-én adják át Párizsban, a hagyományos Aranylabda-gálán. Az elmúlt évekhez képest idén jóval nagyobb a bizonytalanság a győztest illetően, hiszen korábban sokszor hetekkel korábbal lehetett már tudni, hogy ki fogja kapni az elismerést, most azonban sokkal nyíltabbnak tűnik a verseny.

Hétfő este eldől az idei Aranylabda sorsa

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kiszivárgott az Aranylabda idei nyertese?

Az már korábban eldőlt, hogy az idei nyertes pályafutása során először fogja megnyerni a díjat, hiszen a Barcelona fiatal spanyol sztárja, Lamine Yamal, illetve a Paris Saint-Germain duója, a portugál Vitinha és a francia Ousmane Dembélé között fog eldőlni az Aranylabda idei győztese.

Több francia forrás, köztük Romain Collet Gaudin újságíró azt állította a közösségi oldalán, hogy a karrierje legjobb szezonját záró Dembélé lesz a befutó a párizsi díjátadón. A 28 éves francia válogatott támadó az előző idényben 35 gólt szerzett, valamint kiosztott 16 gólpasszt is a PSG-ben, amellyel megnyerte a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját, a Francia Kupát és a Francia Szuperkupát, valamint az európai Szuperkupát.

Bár a Dembélét régóta az Aranylabda legnagyobb várományosaként emlegetik, a spanyol sportújságírók egytől egyig úgy vélik, hogy az idei év végső győztese Lamine Yamal lesz. Sőt egy szuperszámítógép azt is jósolta, hogy a Barcelona 18 éves szélsője viszi haza a trófeát.

„Szerintem Lamine biztosan megnyeri az Aranylabdát. Csak az megdöbbentő, hogy még nem nyerte meg a Barcelonával a Bajnokok Ligáját” – nyilatkozta Edu Aguirre spanyol újságíró az El Chiringuitónak.

Ousmane Dembélé és Lamine Yamal a két legesélyesebb

Fotó: - / AFP

A spanyol Marca azonban úgy tudja, hogy a France Football magazin egyetlen játékost sem értesített is a diadaláról. Ugyanakkor emlékezetes, hogy a legnépszerűbb spanyol sportnapilap tavaly azt állította, hogy a Real Madrid brazil támadója, Vinícius Júnior kapja a 2023/24-es labdarúgószezon legjobbját megillető Aranylabdát, ám végül a Manchester City futballistája, Rodri nyert.

Az Aranylabdát 1956 óta ítélik oda, az elsőségi rekordot az argentin Lionel Messi tartja, aki nyolcszoros nyertese a díjnak. A gálán nemcsak a férfi és női Aranylabdát adják át, hanem a legjobb kapusokat, edzőket, fiatal játékosokat, gólkirályokat és klubokat is elismerik, valamint kiosztják a Sócrates-díjat, amely a humanitárius tevékenységet jutalmazza.