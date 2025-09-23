Live
Hétfő este Párizsban adták át a nemzetközi labdarúgás legrangosabb egyéni díját. Az Aranylabda győztese a PSG támadója, Ousmane Dembélé lett, míg a Barcelona tinisztárja, Lamine Yamal kapta a legjobb fiatal játékosnak járó elismerést. A nagyszabású esemény a mémkészítőket is megihlette, az Aranylabda-gála után elképesztő alkotások születtek. Mutatjuk a legjobbakat!

2025-ben a Paris Saint-Germain tarolt, a párizsi topklub a Ligue 1-t, a Francia Kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte, ezért nem véletlen, hogy végül ebből a csapatból került ki az Aranylabda győztese. A rangos díjat pályafutása során először Ousmane Dembélé kapta meg.

Ousmané Dembéléhez került az Aranylabda 2025-ben
Ousmané Dembéléhez került az Aranylabda 2025-ben
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Legjobb mémek az Aranylabda-gáláról

A rangos díjátadó a mémgyárosok figyelmét sem kerülte el, a 2025-ös Aranylabda kapcsán jobbnál jobb alkotások ársztották el a közösségi médiát. Természetesen a győztes sem úszta meg a trollkodást, a PSG sztárját alaposan kifigurázták, miután elhódította a trófeát.

Dembélé nem mindig volt jó barátságban a labdával, amikor a Barcelonába igazolt, a dekázással is meggyűlt a baja.

@ftb7x1 No way dembele winning ballon d'or before GTA6 | Most random ballon d'or of all time 🙏😭 #clipfarmer #dembele🇫🇷 #funnytiktok #ballondor #random ♬ original sound - Memetopia
