2025-ben a Paris Saint-Germain tarolt, a párizsi topklub a Ligue 1-t, a Francia Kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte, ezért nem véletlen, hogy végül ebből a csapatból került ki az Aranylabda győztese. A rangos díjat pályafutása során először Ousmane Dembélé kapta meg.

Ousmané Dembéléhez került az Aranylabda 2025-ben

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Legjobb mémek az Aranylabda-gáláról

A rangos díjátadó a mémgyárosok figyelmét sem kerülte el, a 2025-ös Aranylabda kapcsán jobbnál jobb alkotások ársztották el a közösségi médiát. Természetesen a győztes sem úszta meg a trollkodást, a PSG sztárját alaposan kifigurázták, miután elhódította a trófeát.

Dembélé nem mindig volt jó barátságban a labdával, amikor a Barcelonába igazolt, a dekázással is meggyűlt a baja.